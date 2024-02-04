Video Yaşam Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı
Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı

Yayaya çarpmamak için yaptı, Tofaş hurdaya döndü: 1’i ağır 3 yaralı

04.02.2024 | 20:04

Osmaniye’de yayaya çarpmamak için manevra yapan otomobil refüje çarparak takla attı. Tofaş'ın hurdaya döndüğü kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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