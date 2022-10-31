Yayayı son anda fark eden vale, park halindeki otomobillere çarptı | Video

Üsküdar'da özel bir hastanenin valesi, hastaya ait otomobili getirirken, yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı son anda fark edip, çarpmamak için manevra yaptı. Vale, direksiyon hakimiyetini kaybedip park halindeki araçlara çarptı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Altunizade Mahallesi Kısıklı Caddesi'nde, 21 Ekim Cuma günü saat 13.00 sıralarında, özel bir hastanenin valesi, hastaya ait otomobili getirirken, yolun karşısına geçmek isteyen yayayı son anda fark etti. Manevra yapmak isterken aracın kontrolünü kaybeden vale, cadde üzerinde park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayı gören Sezgin Güngür, Yaşlı adamı gördü ve çarpmamak için manevra yaptı. Buradaki arabalara çarptı dedi.