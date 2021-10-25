Yayla cinayetinde 5 tutuklama!

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Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaylada bıçaklanarak öldürülen şahsın, aşk yaşadığı kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, cinayetle ilgili aynı aileden 5 kişi tutuklandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı büyük yaylasında İbrahim A. (70) isimli şahıs, bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayet olayının aydınlatılması için jandarma dedektifleri JASAT ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu 85 kişilik bir ekip kuruldu. İlk etapta tespit edilen 5 şüpheli Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınarak 4 gün boyunca sorgulandı. Yapılan detaylı araştırma ve sorgulamalar sonucu İbrahim A.'nın yasak aşk yaşadığı A.K'nin kocası Ş.K. (56) tarafından yayladaki evlerinde bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayete yardım ettikleri tespit edilen Ş.K'nin eşi A.K (46) çocukları D.K (22), E.K (19) ile Ö.K (32) isimli şahıslar da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi.