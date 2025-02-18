Yayla dönüşü kar yağışına yakalanıp araçlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı | Video 18.02.2025 | 08:38 Antalya’nın İbradı ilçesinde yayladan dönüş yapacakları sırada kar ve tipi yağışı sonrası araçlarına mahsur kalan 3 vatandaş, Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan bir araçla İbradı ilçesi Başlar Mahallesi'nde bulunan ve Çeçkar yaylası olarak bilinen Yukarı Işıklar Yaylası'na giden 3 arkadaş, 2 gün kaldıktan sonra dönüşe hazırlandıkları sırada yağan kar ve tipi nedeni mahsur kaldı.112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine mahsur kalanların kurtarılması için Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makinesi tır ile bölgeye götürüldükten sonra mahsur kalan araç ve araçta bulunan 3 vatandaş Manavgat Belediyesi Afet İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin organize çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.