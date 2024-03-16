Yayla'dan Günün Menüsü; Buğdaylı Çoban Salata, Etli Kuru Fasulye, Nohutlu Pilav
Yayla'dan Günün Menüsü; hafif, doyurucu ve sağlık dolu buğdaylı çoban salatanın eşlik ettiği leziz bir sofra! Yayla Yemek Hazır Etli Kuru Fasulye ve Nohutlu Pilav ile şenleniyor, Yayla sofranıza lezzet taşıyor!
Malzemeler:
•1 SU BARDAĞI YAYLA HAŞLANMIŞ AŞURELİK BUĞDAY
•1 ADET DOMATES
•1 ADET SALATALIK
•1 ADET SOĞAN
•REYHAN, KİŞNİŞ, SUMAK
•YARIM LİMON
•PEYNİR
Yapılışı:
Küp küp doğradığımız domates, salatalık ve soğanları salata kasemize alıyoruz. Yayla Haşlanmış Aşurelik Buğday'ı karışıma ekliyoruz. Sıktığımız yarım limonu ve peyniri salatamıza ekliyoruz. Zeytinyağı, kişniş, sumak ve tuz ekleyerek salatamıza ekstra lezzet katıyoruz,
Afiyet olsun!
https://www.yaylaagro.com/
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