Video Yaşam Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Bakliyat Türlüsü, Tavuklu Pilav, Çoban Salata
Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Bakliyat Türlüsü, Tavuklu Pilav, Çoban Salata

Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Bakliyat Türlüsü, Tavuklu Pilav, Çoban Salata

21.03.2024 | 14:57

Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş ürünleriyle sofranıza enfes bir türlü geliyor! Yayla Yemek Hazır Siyezli Ezogelin Çorbası, Tavuklu Pilav ve çoban salata menümüzün lezzetine lezzet katıyor!

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Malzemeler:

Bakliyat Türlüsü;

•1 Su Bardağı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Nohut

•1 Su Bardağı Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek

•1 Su Bardağı Haşlanmış Suyu Süzülmüş Börülce

•1 Su Bardağı Haşlanmış Suyu Süzülmüş Fasulye

•3 Sivri Biber

•1 Kapya Biber

•1 Büyük Soğan

•1 Yemek Kaşığı Salça

•½ Yemek Kaşığı Biber Salçası

•2 Domates

•2 Diş Sarımsak

•½ Çay Bardağı Zeytinyağı

Yapılışı:

Soğan, sivri biber ve kapya biberi yemeklik doğrayarak zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Salçayı ekleyerek yüksek ateşte birkaç dakika pişiriyoruz. Rendelediğimiz domatesi ve sarımsağı da ekleyerek birkaç dakika daha kavuruyoruz. Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek, Börülce, Nohut ve Fasulyeyi karışıma ekleyerek 2 dakika pişiriyoruz. Tuz, karabiber ve kimyonu ekledikten sonra üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Yaklaşık 30 dakika pişirdikten sonra türlümüzü servis için hazırlayabiliriz.

Afiyet olsun!

https://www.yaylaagro.com/

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