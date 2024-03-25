Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Nohutlu Kabak Yemeği, Sebzeli Bulgur Pilavı 25.03.2024 | 11:13 Türk mutfağının en lezzetli tariflerinden nohutlu kabak yemeği, ev yapımı tadında Yayla Siyezli Ezogelin Çorbası ve Yayla Sebzeli Bulgur Pilavı ile tadı damaklarınızda kalacak bir akşam yemeği! VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

Nohutlu Kabak Yemeği;

•2 Adet Kabak

•1 Adet Soğan

•2 Adet Yeşil Biber

•1 Adet Kapya Biber

•4 Diş Sarımsak

•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

•1 Su Bardağı Yayla Haşlanmış Nohut

•Tuz

•1 Çay Kaşığı Pul Biber

•Sıvı Yağ

Üzeri İçin;

•Dereotu

•Süzme Yoğurt

•Kuru Nane

Yapılışı:

Kavurduğumuz soğan ve sarımsağa havuç ve biberleri ilave ediyoruz. Kavurduğumuz sebzelere salça ekledikten sonra kabakları ilave ederek biraz daha karıştırıyoruz. Yayla Haşlanmış Nohutu, haşlama suyu ile birlikte karışıma ekliyoruz. Baharatlarını ve üzerini geçecek kadar su eklediğimiz yemeği kapağını kapatarak 15 dakika pişiriyoruz. Nohutlu kabak yemeği hazır, afiyet olsun!

Afiyet olsun!

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