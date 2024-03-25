Video Yaşam Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Nohutlu Kabak Yemeği, Sebzeli Bulgur Pilavı
Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Nohutlu Kabak Yemeği, Sebzeli Bulgur Pilavı

Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Nohutlu Kabak Yemeği, Sebzeli Bulgur Pilavı

25.03.2024 | 11:13

Türk mutfağının en lezzetli tariflerinden nohutlu kabak yemeği, ev yapımı tadında Yayla Siyezli Ezogelin Çorbası ve Yayla Sebzeli Bulgur Pilavı ile tadı damaklarınızda kalacak bir akşam yemeği!

VİDEO DEVAM EDİYOR

Malzemeler:

Nohutlu Kabak Yemeği;

•2 Adet Kabak

•1 Adet Soğan

•2 Adet Yeşil Biber

•1 Adet Kapya Biber

•4 Diş Sarımsak

•1 Yemek Kaşığı Domates Salçası

•1 Su Bardağı Yayla Haşlanmış Nohut

•Tuz

•1 Çay Kaşığı Pul Biber

•Sıvı Yağ

Üzeri İçin;

•Dereotu

•Süzme Yoğurt

•Kuru Nane

Yapılışı:

Kavurduğumuz soğan ve sarımsağa havuç ve biberleri ilave ediyoruz. Kavurduğumuz sebzelere salça ekledikten sonra kabakları ilave ederek biraz daha karıştırıyoruz. Yayla Haşlanmış Nohutu, haşlama suyu ile birlikte karışıma ekliyoruz. Baharatlarını ve üzerini geçecek kadar su eklediğimiz yemeği kapağını kapatarak 15 dakika pişiriyoruz. Nohutlu kabak yemeği hazır, afiyet olsun!

Afiyet olsun!

https://www.yaylaagro.com

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Amatör balıkçının yüzü oltasına takılan 8 buçuk kiloluk balıkla güldü | Video 03:51
Amatör balıkçının yüzü oltasına takılan 8 buçuk kiloluk balıkla güldü | Video 25.03.2024 | 10:55
Yayla’dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Nohutlu Kabak Yemeği, Sebzeli Bulgur Pilavı 00:45
Yayla'dan Günün Menüsü: Siyezli Ezogelin Çorbası, Nohutlu Kabak Yemeği, Sebzeli Bulgur Pilavı 25.03.2024 | 11:13
Beşiktaş’ta fren yerine gaza basan kadın sürücü bir kadına çarpıp eve daldı | Video 05:22
Beşiktaş’ta fren yerine gaza basan kadın sürücü bir kadına çarpıp eve daldı | Video 25.03.2024 | 10:54
Kripto para üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 kişi adliyede | Video 01:13
Kripto para üzerinden yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık yapan 7 kişi adliyede | Video 25.03.2024 | 10:48
Vahşi doğanın acımasız yüzü! Komodo ejderi ve piton karşı karşıya: Beklenmedik son… | Video 03:38
Vahşi doğanın acımasız yüzü! Komodo ejderi ve piton karşı karşıya: Beklenmedik son… | Video 25.03.2024 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 03:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 25 Mart 2024 Pazartesi atv izle! | Video 25.03.2024 | 10:24
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran anlar: Berk Göktaş 5 milyon TL’lik büyük ödülü aldı! İşte o soru... | Video 04:31
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar: Berk Göktaş 5 milyon TL’lik büyük ödülü aldı! İşte o soru... | Video 25.03.2024 | 09:06
Bahçelievler’de korkutan yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 03:48
Bahçelievler'de korkutan yangın! 2 kişi hastaneye kaldırıldı | Video 25.03.2024 | 08:48
Altunizade’de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 00:29
Altunizade'de metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 25.03.2024 | 08:59
Drift pilotları tozu dumana kattı | Video 03:49
Drift pilotları tozu dumana kattı | Video 25.03.2024 | 06:08
Milyoner’e katılan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu! İşte büyük ödül sorusunun doğru cevabı! 04:31
Milyoner'e katılan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu! İşte büyük ödül sorusunun doğru cevabı! 24.03.2024 | 23:06
İşte Milyoner’de 5 milyon TL’lik büyük ödül sorusu! 01:19
İşte Milyoner'de 5 milyon TL'lik büyük ödül sorusu! 24.03.2024 | 21:25
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! Nişantaşı’nda AK Partililere inanılmaz bir baskı var | Video 01:19
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "Nişantaşı'nda AK Partililere inanılmaz bir baskı var" | Video 24.03.2024 | 16:59
Yayla’dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Yeşil Mercimek, Meksika Fasulyesi 01:22
Yayla'dan Günün Menüsü: Yayla Çorbası, Yeşil Mercimek, Meksika Fasulyesi 24.03.2024 | 16:57
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! Etiler’de oturduğum sitede, AK Parti’ye oy verenleri tespit etmeye çalıştılar | Video 02:11
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "Etiler'de oturduğum sitede, AK Parti'ye oy verenleri tespit etmeye çalıştılar" | Video 24.03.2024 | 15:31
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! Hırsıza dur demeye geldik! | Video 01:45
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "Hırsıza dur demeye geldik!" | Video 24.03.2024 | 14:58
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! Murat Kurum, bize güven veriyor | Video 00:27
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "Murat Kurum, bize güven veriyor" | Video 24.03.2024 | 14:58
Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu | Video 01:12
Mezarlıktaki kaldırımda 4 aylık cenin bulundu | Video 24.03.2024 | 14:32
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! İş yapmayana oy yok! | Video 01:03
SABAH TV, Büyük İstanbul Mitinginde! "İş yapmayana oy yok!" | Video 24.03.2024 | 14:25
İstanbul’da levyeli trafik kavgasında yeni görüntüler | Video 06:39
İstanbul’da levyeli trafik kavgasında yeni görüntüler | Video 24.03.2024 | 12:21

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA