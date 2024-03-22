Yayla'dan Günün Menüsü: Tarhana Çorbası, Mercimekli Pilav, Sebzeli Tavuk Sote, Nohut Pilaki

Türk mutfağının ve kültürünün vazgeçilmez parçası pilav, yeşil mercimek ile zenginleşiyor. Mercimekli pilavımıza Yayla Yemek Hazır Tarhana Çorbası, Sebzeli Tavuk Sote ve Aç-Ye Nohut Pilaki eşlik ediyor sofralar şenleniyor!