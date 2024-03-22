Yayla'dan Günün Menüsü: Tarhana Çorbası, Mercimekli Pilav, Sebzeli Tavuk Sote, Nohut Pilaki
Türk mutfağının ve kültürünün vazgeçilmez parçası pilav, yeşil mercimek ile zenginleşiyor. Mercimekli pilavımıza Yayla Yemek Hazır Tarhana Çorbası, Sebzeli Tavuk Sote ve Aç-Ye Nohut Pilaki eşlik ediyor sofralar şenleniyor!
Malzemeler:
•1 Adet Soğan
•1 Kahve Fincanı Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimek
•2 Su Bardağı Yayla Gönen Baldo Pirinç
•2 Yemek Kaşığı Tereyağı
•1 Yemek Kaşığı Sıvı Yağ
•1 Tatlı Kaşığı Tuz
Yapılışı:
Yayla Gönen Baldo Pirinci 15 dakika sıcak suda bekletiyoruz. Pirincimiz suda beklerken soğanı küp küp doğrayarak kavuruyoruz. Pirinci süzerek tencereye ekliyoruz. Yayla Haşlanmış Suyu Süzülmüş Yeşil Mercimeği ilave ediyoruz. 2.5 su bardağı sıcak su ilave ederek kapağı kapatıyoruz, ocağı kapatarak 10 dakika demlendiriyoruz. Mercimekli ve soğanlı pilavımız hazır!
Afiyet olsun!
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