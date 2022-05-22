Video Yaşam Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı | Video
Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı | Video

Yaylalarda kaçak yapıların yıkımları yeniden başladı | Video

22.05.2022 | 09:34

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Trabzon’da yaylalardaki kaçak yapıların yıkımına uzun bir aranın ardından yeniden başlandı. Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylasında gerçekleştirilen yıkımda bazı vatandaşlar yıkımın kendilerine tebliğ edilmediğini belirterek duruma tepki gösterdi.

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Hıdırnebi Yaylasında önceki gün sabaha karşı 20 kadar kaçak yapı yıkılırken, bölgede 100 kadar kaçak yapının daha yıkımının yapılacağı öğrenildi.
Akçaabat Kaymakamlığı kararıyla Hıdırnebi Yaylasında sabahın erken saatlerinde 20 kadar kaçak ev ve baraka iş makineleri ile yıkılırken bazı vatandaşlar yıkım için kendilerine haber verilmediğini iddia etti.

Yayla sakinlerinden Yücel Gedikli kendilerine haber verilmeden yazılı belge gönderilmeden yıkım yapıldığını iddia ederek "Bunlar bizim yayla evlerimiz, alt kısmında hayvanlarımız üst kısmında bizler kalıyoruz orijinali bu. Bize haber verilmeden hiçbir yazılı belge gönderilmeden sabahın saat 4-4.30'unda yıkıldı. Partili partisiz hangisi olursa olsun devlet büyüklerime saygım sonsuz. Türkiye Cumhuriyetini yönetiyorsa ben onun vatandaşıyım. Bu şekilde 100 tane olduğu söyleniyor. Edindiğim bilgilere göre, 100 civarında yıkılması gereken evler olduğunu duydum. Yıkımlar devam edecek dediler. Biz buraya çoğunlukla hayvancılık için geliriz, hayvancılık bittiği için bugünkü durumlar ortada. Savcılık bize bir kâğıt gönderir devletin mahkemeleri var orada yargılarsın, bundan kaçmanın bir anlamı yok. Bize hiçbir şey tebliği edilmedi" diye konuştu.

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