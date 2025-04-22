Video Yaşam Yedek lastiğe gizlenen esrar, uygulamada ortaya çıktı: 2 şüpheli tutuklandı | Video
Yedek lastiğe gizlenen esrar, uygulamada ortaya çıktı: 2 şüpheli tutuklandı | Video

Yedek lastiğe gizlenen esrar, uygulamada ortaya çıktı: 2 şüpheli tutuklandı | Video

22.04.2025 | 10:16

Adana'da otoyol uygulama noktasında durdurulan bir aracın yedek lastik kısmına gizlenmiş 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden Adana'ya uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarda, doğu istikametinden gelen bir aracı otoyol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdu.

Araçta yapılan detaylı aramada, yedek lastik bölmesine özel olarak gizlenmiş paketler halinde toplam 2 kilo 370 gram esrar ele geçirildi.

Araçta şoför konumundaki Eyüp K. (33) ve yolcu koltuğundaki Sözdar Ö. (19) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu madde satıcısı olmadıklarını, kullanıcı olduklarını iddia etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eyüp K. ve Sözdar Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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