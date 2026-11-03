Yediler, içtiler, hesabı ödemeden gittiler! O anlar kamerada | Video

03 Kasım 2026 12:33

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restorana gelen 2 erkek ve 1 kadın, yemek yiyip çay içtikten sonra 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden ayrıldı. İşletme yetkilisi şikayetçi olurken, yaşananlar güvenlik kamerasına da yansıdı.