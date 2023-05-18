Video Yaşam Yeğen dehşeti kamerada! Miras kavgasında dayısını vurdu | Video
Yeğen dehşeti kamerada! Miras kavgasında dayısını vurdu | Video

Yeğen dehşeti kamerada! Miras kavgasında dayısını vurdu | Video

18.05.2023 | 13:09

Kağıthane’de bir yeğen miras paylaşımı yüzünden kavga ettiği dayısını cadde üzerinde bacağından vurdu. Silahlı kavga kameralara yansırken, polisi yakaladığı saldırgan yeğen tutuklandı. Olayla ilgili konuşan Murat Taşkın, “Miras kavgasından dolayı aralarında bir husumet varmış. Sokak ortasında görüyor dayısına ateş edip kaçıyor” dedi.

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Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi'nde önceki ay yaşanan olayda cadde üzerinde karşılaşan Ramis K.(49) ve yeğeni Osman K.(30) arasında miras paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada dayı Ramis K.'nın yeğenine küfür etmesi üzerine Osman K. silahını çekerek dayısını kovalamaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda Osman K. dayısını bacağından vurarak yaraladı.

DAYININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından saldırgan yeğen kaçarken, dayı ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dayının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

"MİRAS KAVGASINDAN DOLAYI ARALARINDA BİR HUSUMET VARMIŞ"
Olayla ilgili konuşan Murat Taşkın, "Olay iki aile arasında miras muhabbetinden dolayı çıkıyor. Bir arkadaş burada dayısını ayağından vuruyor. Miras kavgasından dolayı aralarında bir husumet varmış. O da sokak ortasında görüyor dayısını ayağına ateş edip kaçıyor. Daha sonrasında yakalanmış cezaevine gitmiş diye duyduk. Sağlık durumu iyiymiş. Olay esnasında biz de müşterilerle ilgileniyorduk seslere dışarı çıktığımızda olay olmuş vuran kişi kaçmıştı. Vurulan kişiyse yerde yatıyordu ambulansa bindirip gönderdik. Daha sonrasında polisler gelip olay yerinde çalışmalar yaptı çalışmalarını bitirdikten sonra onlarda ayrıldı" dedi.

POLİSİN YAKALADIĞI YEĞEN TUTUKLANDI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadeleri ve güvenlik kamera görüntü incelemesi sonucu saldırganın kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda Osman K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Osman K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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