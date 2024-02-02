Video Yaşam Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video
Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video

Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video

02.02.2024 | 15:08

Bursa'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12), çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklanan Kamuran Pınar A. (46), 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye kararına gerekçe olarak, 'Sanığın üzerine atılı suçun vasfının lehine değişme ihtimali' gösterilirken, duruşma 10 Mayıs'a ertelendi.

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