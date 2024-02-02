Yeğenini çöp evde alıkoyan teyze, 18 ay sonra tahliye edildi | Video
Bursa'da, kaçırıldığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (12), çöp ev haline gelen dairede kilitli odada alıkoyduğu suçlamasıyla tutuklanan Kamuran Pınar A. (46), 18 ay sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tahliye kararına gerekçe olarak, 'Sanığın üzerine atılı suçun vasfının lehine değişme ihtimali' gösterilirken, duruşma 10 Mayıs'a ertelendi.
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