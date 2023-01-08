Video Yaşam Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video
Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video

Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video

08.01.2023 | 10:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video 04:14
Yeğenini çöp evde odaya kilitleyen teyzeye 27 yıl hapis istemi | Video 08.01.2023 | 10:54
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 04:57
Çocuğa taciz şüphelisini darbedip polise teslim ettiler | Video 08.01.2023 | 10:54
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarih verip uyardı | Video 02:51
Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji tarih verip uyardı | Video 08.01.2023 | 10:31
Terkos Gölü’nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı | Video 05:49
Terkos Gölü’nde sular çekildi, teknelerin yüzdüğü yerde insanlar yürüyüş yaptı | Video 08.01.2023 | 10:15
Sahil Güvenlik 2022 yılında Ayvacık açıklarında Yunanistan’ın geri ittiği 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı | Video 01:33
Sahil Güvenlik 2022 yılında Ayvacık açıklarında Yunanistan'ın geri ittiği 2 bin 225 kaçak göçmeni kurtardı | Video 08.01.2023 | 09:39
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 00:26
Batman’da kavşakta drift atan sürücüye 10 bin TL ceza kesildi | Video 08.01.2023 | 09:17
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 03:08
Ataşehir’de 14 yaşındaki sürücü demir korkuluklara çarptı | Video 08.01.2023 | 08:32
Yumruklu, bıçaklı Eski sevgilimle neden konuştun kavgası kamerada | Video 01:18
Yumruklu, bıçaklı "Eski sevgilimle neden konuştun" kavgası kamerada | Video 08.01.2023 | 08:32
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 00:38
Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla yaralandı | Video 07.01.2023 | 16:27
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 00:09
Kaza geçiren üç motosikletli genç hayatını kaybetti | Video 07.01.2023 | 15:50
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 00:19
“Reina” benzeri terör saldırısı planladılar! İstihbarat deşifre etti; kanlı saldırı önlendi | Video 07.01.2023 | 15:29
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan’ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:16
SON DAKİKA: Müge Anlı’daki Sinan Sardoğan'ın gözaltına alınırken çekilen yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 07.01.2023 | 15:28
Son Dakika: ’Katil Kasap’ın suç ortağı da yakalandı | Video 01:36
Son Dakika: 'Katil Kasap'ın suç ortağı da yakalandı | Video 07.01.2023 | 14:58
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 00:38
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 13:31
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 03:35
Tokat’ta gizli buzlanma kazaya neden oldu: 7 yaralı | Video 07.01.2023 | 11:59
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 00:52
Seyir halindeki tır otomobile çarpmamak için kaza yaptı | Video 07.01.2023 | 11:52
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 02:21
İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı | Video 07.01.2023 | 11:42
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 00:08
69 yıl kesilmiş cezası olan gaspçı yakalandı | Video 07.01.2023 | 11:31
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 02:16
Gümrük muhafaza ekipleri İzmir’de 26 kilogram kokain ele geçirdi | Video 07.01.2023 | 11:06
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 00:45
Camları kırıp hırsızlık yapıyordu...Yakalanıp tutuklandı! | Video 07.01.2023 | 11:12

Bursa'da kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanan Kamuran Pınar Acar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Acar'ın, 'ihmali davranışla adam öldürmeye teşebbüs', 'çocuğa eziyet', 'çocuğu kaçırma' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından toplam 27 yıl hapis istendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA