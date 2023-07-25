Yem çuvallarında uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama | Video
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yem çuvalları içinde 27 kilogram uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Bismil Sanayi Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalanan araçta yapılan kontrollerde üç ayrı çuval içerisinde yaklaşık 27 kilogram ağırlığında narkotik madde ele geçirildi.
Araçta bulunan V.A.(35) ve H.A.(42) hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı.
Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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