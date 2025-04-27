Video Yaşam Yemek yerken boğazına lokma kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video
Yemek yerken boğazına lokma kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video

Yemek yerken boğazına lokma kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video

27.04.2025 | 10:57

Osmaniye'de bir lokantada yemek yerken boğazına lokma kaçan genç, işyeri çalışanı tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde ölümden döndü. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi küçük sanayi sitesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen İbrahim Fırat'ın yediği lokmanın boğazına kaçmasıyla nefes almakta zorlandı. Nefes alamayan Fırat'ın masadan kalktığını gören arkadaşları müdahale etmek istedi ama başarılı olamadı. O sırada işyeri çalışanı Servet Arslan'ın yaptığı Heimlich manevrasıyla boğazındaki lokma çıkarılan İbrahim Fırat rahat bir nefes aldı. Lokanta çalışanları da kendisine su vererek destek oldu.

İşyeri çalışanının yaptığı ilk yardım sonrası iyileştiğini söyleyen İbrahim Fırat, " Yemek yemeye geldim kirvemizin yeriydi yemek yerken soluk boruma takılan ekmek nedeniyle biranda nefesim kesilmeye başladı. Arkadaşımın sırtıma vurmasını istedim sırtıma vurdu ama geçmedi. Değerli abim Servet Arslan'ın Heimlich manevrasıyla iyileştim." diye konuştu.

İşyeri sahibinin yeğeni tarafından kendilerine öğretilen Heimlich manevrasını ilk defa denediğini ve sonuç verdiği için mutlu olduğunu söyleyen işyeri çalışanı Servet Arslan, " İşyerinde çalışırken müşterimizin yemek yerken boğazında lokma kaldı. İlk yardımda bulundum lokmayı çıkardım. Bir insanın hayatına dokunduğum için mutluyum. "dedi.

"GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HERKESİN HEİMLİCH MANEVRASI BİLMESİ LAZIM"
Okulda öğrendiği ilk yardım bilgilerini personellere öğrettiğini ve bu öğrettiği bilgilerin sonuç vermesinde mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Özdağ, " Beden eğitimi mezunuyum ilk yardım eğitimi aldım üniversitede dönemlerinde. İlk yardım eğitimini burada çalışan personellere aktardım Heimlich manevrası olsun diğer temel eğitimleri yaşam fonksiyonlarını aktardım. Bir arkadaşımızın müşterimizin boğazında lokma takılı kaldı. İşyeri çalışanımız Servet Arslan öğrettiğim manevrayı arkadaşın üzerinde uyguladı ve başarılı oldu. Arkadaşımıza hayat desteği verdi bu konuda mutluyuz. Bu gıda sektöründe çok fazla bu olaylar oluyor herkesin bu Heimlich manevrasını bilerek uygulamasını tavsiye ediyorum." dedi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yemek yerken boğazına lokma kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 02:56
Yemek yerken boğazına lokma kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 27.04.2025 | 10:57
Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 04:09
Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 27.04.2025 | 09:40
Mahalleyi koku sardı, ekipler alarma geçti | Video 02:21
Mahalleyi koku sardı, ekipler alarma geçti | Video 27.04.2025 | 08:38
Bariyerlere giren otomobil, iki kişiye mezar oldu | Video 01:58
Bariyerlere giren otomobil, iki kişiye mezar oldu | Video 27.04.2025 | 08:38
Pitbull cinsi köpeğini diğer hayvanların üstüne salan sahibine 6 bin 923 TL para cezası | Video 01:11
Pitbull cinsi köpeğini diğer hayvanların üstüne salan sahibine 6 bin 923 TL para cezası | Video 27.04.2025 | 08:37
Van Gölü üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 00:41
Van Gölü üzerinde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu | Video 27.04.2025 | 08:37
6.2’lik deprem sırasında oğlunu berberde unuttu | Video 00:16
6.2'lik deprem sırasında oğlunu berberde unuttu | Video 26.04.2025 | 16:37
5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 02:20
5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı | Video 26.04.2025 | 16:15
Ordu’da acı olay! Eşini patpat kazasında kaybetti, kendisi kalp krizinden öldü | Video 01:03
Ordu'da acı olay! Eşini patpat kazasında kaybetti, kendisi kalp krizinden öldü | Video 26.04.2025 | 15:49
Otoyolda 6 farklı noktada 9 araç kaza yaptı: 2 kişi yaralandı | Video 01:38
Otoyolda 6 farklı noktada 9 araç kaza yaptı: 2 kişi yaralandı | Video 26.04.2025 | 15:12
Esenyurt’ta dehşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu | Video 02:44
Esenyurt'ta dehşet! Deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu | Video 26.04.2025 | 15:11
Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video 00:24
Arkadaşlarıyla fotoğraf çekerken 5 metreden düştü! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 14:36
Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: Bir daha gelme arkadaşım | Video 02:59
Aracının içine giren yılanı böyle uğurladı: "Bir daha gelme arkadaşım" | Video 26.04.2025 | 14:36
Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video 00:57
Sakarya’da jandarma operasyonu: 2 tutuklama | Video 26.04.2025 | 14:26
Özbekistanlı bakıcı bebeğe böyle şiddet uyguladı! Dehşet anları kamerada | Video 01:27
Özbekistanlı bakıcı bebeğe böyle şiddet uyguladı! Dehşet anları kamerada | Video 26.04.2025 | 13:37
Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video 02:08
Selektör yapan kadın sürücünün yolunu kesti! O anlar kamerada | Video 26.04.2025 | 13:09
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video 01:55
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları deşifre edildi | Video 26.04.2025 | 12:58
Esenyurt’ta bilezik hırsızlığı kamerada: 6 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı | Video 01:01
Esenyurt'ta bilezik hırsızlığı kamerada: 6 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı | Video 26.04.2025 | 11:40
İzmir’de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video 01:13
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 12 tutuklama | Video 26.04.2025 | 11:40
İstanbul’da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 00:52
İstanbul'da iş yerlerine silahlı saldırı kamerada | Video 26.04.2025 | 11:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY