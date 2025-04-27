Yemek yerken boğazına lokma kaçan genç Heimlich manevrasıyla kurtarıldı | Video 27.04.2025 | 10:57 Osmaniye'de bir lokantada yemek yerken boğazına lokma kaçan genç, işyeri çalışanı tarafından yapılan Heimlich manevrası sayesinde ölümden döndü. Olay anı iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Osmaniye Adnan Menderes Mahallesi küçük sanayi sitesinde bulunan bir lokantada meydana geldi. Lokantada arkadaşlarıyla birlikte yemek yiyen İbrahim Fırat'ın yediği lokmanın boğazına kaçmasıyla nefes almakta zorlandı. Nefes alamayan Fırat'ın masadan kalktığını gören arkadaşları müdahale etmek istedi ama başarılı olamadı. O sırada işyeri çalışanı Servet Arslan'ın yaptığı Heimlich manevrasıyla boğazındaki lokma çıkarılan İbrahim Fırat rahat bir nefes aldı. Lokanta çalışanları da kendisine su vererek destek oldu.

İşyeri çalışanının yaptığı ilk yardım sonrası iyileştiğini söyleyen İbrahim Fırat, " Yemek yemeye geldim kirvemizin yeriydi yemek yerken soluk boruma takılan ekmek nedeniyle biranda nefesim kesilmeye başladı. Arkadaşımın sırtıma vurmasını istedim sırtıma vurdu ama geçmedi. Değerli abim Servet Arslan'ın Heimlich manevrasıyla iyileştim." diye konuştu.

İşyeri sahibinin yeğeni tarafından kendilerine öğretilen Heimlich manevrasını ilk defa denediğini ve sonuç verdiği için mutlu olduğunu söyleyen işyeri çalışanı Servet Arslan, " İşyerinde çalışırken müşterimizin yemek yerken boğazında lokma kaldı. İlk yardımda bulundum lokmayı çıkardım. Bir insanın hayatına dokunduğum için mutluyum. "dedi.

"GIDA SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HERKESİN HEİMLİCH MANEVRASI BİLMESİ LAZIM"

Okulda öğrendiği ilk yardım bilgilerini personellere öğrettiğini ve bu öğrettiği bilgilerin sonuç vermesinde mutlu olduğunu söyleyen İbrahim Özdağ, " Beden eğitimi mezunuyum ilk yardım eğitimi aldım üniversitede dönemlerinde. İlk yardım eğitimini burada çalışan personellere aktardım Heimlich manevrası olsun diğer temel eğitimleri yaşam fonksiyonlarını aktardım. Bir arkadaşımızın müşterimizin boğazında lokma takılı kaldı. İşyeri çalışanımız Servet Arslan öğrettiğim manevrayı arkadaşın üzerinde uyguladı ve başarılı oldu. Arkadaşımıza hayat desteği verdi bu konuda mutluyuz. Bu gıda sektöründe çok fazla bu olaylar oluyor herkesin bu Heimlich manevrasını bilerek uygulamasını tavsiye ediyorum." dedi.