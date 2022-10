Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, orman işletme müdürlüğü karşısında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran 2 otomobile çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yemek yiyen 2 kişi kaza yapan araçların çarpması ile yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 4 şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.