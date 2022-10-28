Video Yaşam Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video
Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video

Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video

28.10.2022 | 16:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 00:47
Yemek yerken ölüm teğet geçti! Kaza anı kamerada | Video 28.10.2022 | 16:59
Amasya’da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın! Çatıda ölümle burun buruna geldiler | Video 01:15
Amasya'da 5 katlı iş yerinde korkutan yangın! Çatıda ölümle burun buruna geldiler | Video 28.10.2022 | 16:30
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 02:20
Yola dökülen yağ kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 28.10.2022 | 16:03
Çorum’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 01:32
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı | Video 28.10.2022 | 16:03
Şanlıurfa’da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 00:40
Şanlıurfa'da Jandarmadan sahte para operasyonu | Video 28.10.2022 | 15:05
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 00:53
Mersin’de PKK/KCK ile DEAŞ operasyonunda 13 kişi gözaltında | Video 28.10.2022 | 15:03
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 00:19
Yaşlı seyyar satıcıya zabıtadan dayak | Video 28.10.2022 | 14:59
Pendik’te korkunç cinayet! Annenizi öldürdüm, alın götürün | Video 00:11
Pendik'te korkunç cinayet! "Annenizi öldürdüm, alın götürün" | Video 28.10.2022 | 14:58
Motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01:31
Motosiklet ile tırın çarpışması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 28.10.2022 | 14:51
Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 00:20
Zabıta, seyyar satıcı yaşlı adamı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 28.10.2022 | 14:43
Genç kızı dövüp, saçından tutup sürüklediler | Video 00:43
Genç kızı dövüp, saçından tutup sürüklediler | Video 28.10.2022 | 12:35
İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video 00:34
İstanbul’da trafik kavgasını ayırmaya çalışan zabıta darp edildi | Video 28.10.2022 | 12:35
Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon | Video 01:15
Tosuncuk'un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon | Video 28.10.2022 | 12:39
Müge Anlı 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce’nin fotoğrafını ilk kez yayınladı! Resmen yüzünü değiştirmiş! | Video 07:38
Müge Anlı 50 milyonluk vurgun yapan Mustafa İnce'nin fotoğrafını ilk kez yayınladı! Resmen yüzünü değiştirmiş! | Video 28.10.2022 | 12:32
Öğretmeninin evinde ölü bulunan lise öğrencisi, doğum gününde mezarı başında anıldı | Video 08:13
Öğretmeninin evinde ölü bulunan lise öğrencisi, doğum gününde mezarı başında anıldı | Video 28.10.2022 | 12:10
Şişli’de akılalmaz banka soygunu kamerada... Çalışanlar 1.5 saat sonra fark etti! | Video 03:27
Şişli'de akılalmaz banka soygunu kamerada... Çalışanlar 1.5 saat sonra fark etti! | Video 28.10.2022 | 11:38
Kadıköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü müzenin duvarına çarptı | Video 01:40
Kadıköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü müzenin duvarına çarptı | Video 28.10.2022 | 12:00
Acemi hırsız tanınmamak için kafasına poşet geçirdi, örtü bağladı o da yetmedi kaynak maskesi taktı | Video 02:47
Acemi hırsız tanınmamak için kafasına poşet geçirdi, örtü bağladı o da yetmedi kaynak maskesi taktı | Video 28.10.2022 | 12:00
Eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü, müebbet hapis cezası aldı | Video 04:21
Eşinin intihar ettiğini öne sürmüştü, müebbet hapis cezası aldı | Video 28.10.2022 | 11:05
Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Ekim 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 14:45
Müge Anlı SON BÖLÜM | 28 Ekim 2022 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 28.10.2022 | 11:25

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç, park halindeki otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı, orman işletme müdürlüğü karşısında meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran 2 otomobile çarparak durabildi. Kaza anında kaldırımda yemek yiyen 2 kişi kaza yapan araçların çarpması ile yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan 4 şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA