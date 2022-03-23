Video Yaşam Yengesi ve yeğenini darp eden ağabeyini öldürdü! “Ayırmak için araya girdim bana bıçak çekti” | Video
Yengesi ve yeğenini darp eden ağabeyini öldürdü! “Ayırmak için araya girdim bana bıçak çekti” | Video

Yengesi ve yeğenini darp eden ağabeyini öldürdü! “Ayırmak için araya girdim bana bıçak çekti” | Video

23.03.2022 | 14:00

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İstanbul Eyüpsultan’da ağabeyi ile birlikte ikamet eden Mehmet Ekinci yengesi ve yeğenini darp ettiğini öne sürdüğü ağabeyi Abdurrahman Ekinci(46)’yi öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri şüpheli kardeş Mehmet Ekinci ve yengesi Bedia Ekinci’yi gözaltına aldı. Mehmet Ekinci Emniyetteki ifadesinde; “Ağabeyim önce yeğenimi darp etti ardından yengemi darp etmeye başladı. Bende araya girdim bana bıçak çekti çıkan arbedede olay yaşandı” dedi. Şüpheliler Cinayet Bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eyüpsultan Esentepe Mahallesinde dün akşam saat 17:00 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mehmet Ekinci ağabeyi Abdurrahman Ekinci ve ailesi ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre olay saatinde ağabeyi önce 14 yaşındaki oğlunu darp etmeye başladı. Ardından araya giren eşi Bedia Ekinci'yi darp etmeye başladı. Bu duruma müdahale etmek istediği ileri sürülen Mehmet Ekinci'ye ağabeyi bıçak çekti. İkili arasında yaşanan arbede sonrasına Mehmet Ekinci ağabeyini bıçakladı. Abdurrahman Ekinci hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği Ekipleri Mehmet Ekinci, yengesi Bedia Ekinci ve oğlunu gözaltına aldı. Şüphelilerden Mehmet Ekinci emniyette verdiği ifadesinde; "Ağabeyim önce yeğenimi darp etmeye başladı. Yengem araya girince onu da darp etmeye başladı. Bende ayırmak İçin araya girdim. Bana bıçak çekti çıkan arbedede bıçaklandı" dediği öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından şüpheliler Mehmet Ekinci(36) ve Bedia Ekinci adliyeye sevk edildi. 14 yaşındaki çocuğun ise ilçe çocuk büro da işlemleri yapıldı.

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