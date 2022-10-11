Video Yaşam Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video
Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video

Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video

11.10.2022 | 11:07

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 03:58
Selanik-İzmir feribot seferleri başladı, ilk yolcular İzmir’e geldi | Video 11.10.2022 | 12:18
Kenan Sofuoğlu’nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 00:51
Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu motosikletle piste çıktı! O anlar sosyal medyada gündem oldu | Video 11.10.2022 | 12:34
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 00:37
Metrodaki bıçaklı saldırgana 11 yıl 2 ay hapis cezası | Video 11.10.2022 | 12:18
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 03:34
Çantasıyla çevredekilere saldırmıştı; bipolar bozukluk tespit edildi | Video 11.10.2022 | 12:07
DEAŞ’ın para transferi teknik takiple ortaya çıktı | Video 01:39
DEAŞ’ın para transferi teknik takiple ortaya çıktı | Video 11.10.2022 | 12:08
Kayseri’de bir evde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:36
Kayseri’de bir evde 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:05
Kayseri’de antik döneme ait Tevrat ele geçirildi | Video 01:07
Kayseri’de antik döneme ait Tevrat ele geçirildi | Video 11.10.2022 | 12:04
Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye’ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video 02:03
Dev uyuşturucu operasyonu: Türkiye'ye gönderilen kumaş toplarının içinden 1,5 tonu aşkın uyuşturucu çıktı | Video 11.10.2022 | 12:02
Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 08:08
Yengesine merdivende pusu kurup kurşun yağdıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi | Video 11.10.2022 | 11:07
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 09:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 11 Ekim 2022 Salı atv izle! | Video 11.10.2022 | 10:40
Husumetlisi dehşeti yaşattı... Şehrin ortasında defalarca bıçakladı | Video 00:36
Husumetlisi dehşeti yaşattı... Şehrin ortasında defalarca bıçakladı | Video 11.10.2022 | 11:09
Yol kenarındaki mezar bir mahalleyi ikiye böldü, muhtar şehir efsanesi dedi | Video 07:22
Yol kenarındaki mezar bir mahalleyi ikiye böldü, muhtar "şehir efsanesi" dedi | Video 11.10.2022 | 11:03
Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video 00:42
Düğün salonlarında davetlileri gözüne kestiren çocuk hırsızlar, aynı yöntemle yine iş başında | Video 11.10.2022 | 11:03
Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında minik Meryem’in annesinden korkunç itiraf! Kızımın ölümünün sebebi sevgilim! | Video 12:57
Son Dakika: Müge Anlı canlı yayınında minik Meryem'in annesinden korkunç itiraf! "Kızımın ölümünün sebebi sevgilim!" | Video 11.10.2022 | 10:44
Küçük Meryem’in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! Kızımı, sevgilim öldürdü! | Video 10:10
Küçük Meryem'in annesinden Müge Anlı canlı yayınında kan donduran itiraf! "Kızımı, sevgilim öldürdü!" | Video 11.10.2022 | 10:28
Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleye dadandı | Video 06:11
Arnavutköy’de La Casa De Papel maskeli hırsızlar mahalleye dadandı | Video 11.10.2022 | 09:20
Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video 03:04
Sis denizi görenleri adeta mest ettİ | Video 11.10.2022 | 10:07
Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi! O anlar kamerada | Video 01:03
Kaza sonrasında kaçmak istedi, esnaftan dayak yedi! O anlar kamerada | Video 11.10.2022 | 10:00
Sarıyer’de AVM’de hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı | Video 01:09
Sarıyer'de AVM'de hırsızlık kamerada: Çantayı hırkasıyla kamufle edip çaldı | Video 11.10.2022 | 09:37
Tırdan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu | Video 04:18
Tırdan yola düşen hidrojen peroksit paniğe neden oldu | Video 11.10.2022 | 08:48

Zonguldak'ta 42 yaşındaki Nurten Demirbağ'ın dolmuştan inip evine gittiği sırada merdivende pusu kuran kayınbiraderi Namık Demirbağ'ın silahından çıkan kurşunlarla hayatını kaybettiği olayda sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay geçen 16 Haziran günü Birlik Mahallesi Hünkar Sokak üzerinde yaşandı. Bir evin güvenlik kamera görüntüleriyle amatör kamera görüntülerine de yansıyan olayda dolmuştan inen 42 yaşındaki Nurten Demirbağ, evine giden merdivenleri çıkarken kayınbiraderi Namık Demirbağ ile karşılaştı. Yengesine pusu kuran Namık Demirbağ, silahıyla 6 kez ateş etti. Mermisi bittikten sonra da silahın kabzasıyla yengesinin başına vurdu. Komşuların araya girmesiyle birlikte Namık Demirbağ etkisiz hale getirilmeyi çalışıldı.

Bu arada Nurten Demirbağ'ın olayı öğrenen oğlu C.D. de eline aldığı bıçakla amcası Namık Demirbağ'ı bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Nurten Demirbağ'a yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak talihsiz kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Nurten Demirbağ'ın oğlu C.D. adli kontrolle serbest bırakılırken olayın faili Namık Demirbağ ise "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE HUSUMET YAŞAMIŞLAR
Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Nurten Demirbağ'ın yakınları ile tutuklu sanık Namık Demirbağ hazır bulundu. Tarafların önceye dayalı gürültü nedeniyle husumet yaşadığı iddianamede yer alırken sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede sanığın elindeki tabancayla 1-2 metre mesafeden arkasını dönen yengesinin sırtına doğru 4 el ateş ettiği, yengesi Nurten Demirbağ'ın merdivenlerden yuvarlandığı, sanığın atış yapmak istediği ancak silahının tutukluk yaptığı belirtildi. Sanığın yeniden evine doğru gittiği bir süre sonra tekrar gelerek tabanca ile merdivenlerde yatan yengesine yakın mesafeden 2 el daha ateş ettiği, sırtına tekme attığı ve vücudunun çeşitli yerlerine vurduğu iddianamede yer aldı.

Sanığın olay günü 1,33 promil alkollü olduğu da iddianamede yer alırken tarafların aralarında önceye dayalı balkon kullanımı ve gürültü nedeniyle husumet olduğu da belirtildi.

YENGESİNE "NE ZAMAN DURACAKSIN" DEMİŞ
Sanığın ifadesinde kendisinin evden çıkartılmak istendiğini, olay günü de gezmek için dışarıya çıktığında yengesi ile karşılaştığını ve yengesinin kendisine yönelik hakaretlerinden bahsederek "Ne zaman duracaksınız" dediği, ölen yengesinin ise hakaretlerine devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine Namık Demirbağ'ın silahına sarılarak ateş ettiği, eve dönüp silahı tekrar doldurarak gelip yeniden ateş ettiği ifadelerde yer aldı.
İddianamede sanığın yengesini öldürmek kastıyla ateş ettiği kanaatine varılarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA