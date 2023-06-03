Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’e konuştu | Video

Eski AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Kabine’de Adalet Bakanı olarak atandı. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan yeni Bakan Yılmaz Tunç, "Yeni dönemde Türkiye Yüzyılı’nın inşasında adalet alanında da milletimizin adalete erişimini kolaylaştırmak, güven veren bir adalet sisteminin tesisine yönelik çalışmalara, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.