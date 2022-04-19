Video Yaşam Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi | Video
Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi | Video

Yeni doğan 2 oğlağın heybedeki sevimli yolculuğu böyle görüntülendi | Video

19.04.2022 | 11:06

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Havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını otlatmak için yaylaya giden göçerin, yeni doğan 2 oğlağı at üstündeki heybede taşıma videosu, görenlerin içini ısıttı.

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Elazığ'ın Palu ilçesi Vahsen yaylasında göçerin sürüsünde 2 oğlak dünyaya geldi. Yeni doğan 2 oğlağı atının heybesine bırakan göçer, yoluna devam etti. 2 oğlağın at üstündeki sevimli yolculuğunu cep telefonu ile kayıt eden göçer, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

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