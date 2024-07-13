Yeni doğan bebeğini çöpe atan kadın gözaltına alındı | Video 13.07.2024 | 12:54 İstanbul’da yeni doğan bebeğini poşetle çöp konteynerine atan kadın gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından bulunan bebek tedaviye alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, 12 Temmuz Cuma günü saat 17.05 sıralarında Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi'nde bir çöp konteynerine yeni doğan bir bebeğin poşet içerisinde atılması üzerine inceleme başlattı. Çöp konteynerine poşetle bebeği bırakan kişinin Y.F.Ş. isimli kadın olduğu belirlendi. Evlilik dışı hamile kaldığı ve hamilelik sürecini ailesinden gizlediği ortaya çıkan Y.F.Ş. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Y.Ş.F.'nin evlerinin banyosunda doğum yaptıktan sonra ailesinin göstereceği tepkiden korktuğu için bebeği bir poşete koyarak çöp konteynerine attığı belirlendi. Çevredeki vatandaşlar tarafından bulunarak sağlık görevlilerine teslim edilen bebek tedavi için hastaneye kaldırıldı. Y.F.Ş. isimli kadın yasal işlemlerinin ardından "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.