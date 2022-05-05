Video Yaşam Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video

Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video

05.05.2022 | 13:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video 03:18
Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video 05.05.2022 | 13:52
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video 00:21
Traktör arkasındaki sabanla asfaltı çizerek karayolunda böyle ilerledi | Video 05.05.2022 | 13:55
Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar | Video 02:41
Araç kiralayıp 350 bin TL değerinde sigara ve madeni para dolu kutuyu çaldılar | Video 05.05.2022 | 13:22
Sarıyer’de silahlı kavga anı kamerada | Video 01:26
Sarıyer'de silahlı kavga anı kamerada | Video 05.05.2022 | 10:26
SON DAKİKA: İstanbul’daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 01:22
SON DAKİKA: İstanbul'daki Asiye Atalay cinayeti dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 05.05.2022 | 12:39
İstanbul’da AVM’de onlarca çift ayakkabı çalan hırsız kamerada 01:15
İstanbul'da AVM'de onlarca çift ayakkabı çalan hırsız kamerada 05.05.2022 | 12:39
Ihlara Vadisi’nde heyelan! 2 dev kaya parçası köy yoluna düştü, evleri su bastı | Video 02:47
Ihlara Vadisi'nde heyelan! 2 dev kaya parçası köy yoluna düştü, evleri su bastı | Video 05.05.2022 | 11:54
19 yaşındaki Asiye saplantılısı tarafından sokak ortasında katledildi! Dehşet anları kamerada | Video 01:22
19 yaşındaki Asiye saplantılısı tarafından sokak ortasında katledildi! Dehşet anları kamerada | Video 05.05.2022 | 11:56
Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video 01:15
Ayakkabıları poşete doldurup kaçtı, aynı AVM’de yakalandı | Video 05.05.2022 | 11:49
Kocaeli’de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 00:18
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı | Video 05.05.2022 | 11:42
Zurnacının feci ölümü! Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu | Video 00:34
Zurnacının feci ölümü! Düğünde maganda kurşunuyla böyle vuruldu | Video 05.05.2022 | 11:11
İETT otobüsünde maske tartışması: Kadın yolcu çığlığı bastı! O anlar kamerada | Video 01:19
İETT otobüsünde maske tartışması: Kadın yolcu çığlığı bastı! O anlar kamerada | Video 05.05.2022 | 11:12
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video 00:30
Para kazandırma vaadiyle 257 bin lira dolandırdılar! O zanlılar yakalandı | Video 05.05.2022 | 09:51
İstanbul Beykoz’daki milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı 01:51
İstanbul Beykoz'daki milyonluk kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı 05.05.2022 | 11:01
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü 00:47
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Kaldığı evi seraya dönüştüren zehir tacirine suçüstü 05.05.2022 | 10:52
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 08:09
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 05.05.2022 | 10:41
Giyim mağazasından telefonu böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 01:53
Giyim mağazasından telefonu böyle çaldı! O anlar kamerada | Video 05.05.2022 | 10:09
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor | Video 01:31
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar ve sis etkili oluyor | Video 05.05.2022 | 10:09
Çocukları darbedip bodruma kilitlediler! Çiğköftecide yaşanan dehşet anları kamerada | Video 06:54
Çocukları darbedip bodruma kilitlediler! Çiğköftecide yaşanan dehşet anları kamerada | Video 05.05.2022 | 10:01
Muğla’da akılalmaz ölüm! Fenalık geçiren baba hastaneye kaldırıldı... 03:40
Muğla'da akılalmaz ölüm! Fenalık geçiren baba hastaneye kaldırıldı... 05.05.2022 | 09:11

Zonguldak’ta yeni doğum yapan ve ayağına tuğla düşerek ayağının kesilmesine karar verilen sokak kedisi başarılı bir ameliyatla ayağı kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Zonguldak merkezde geçtiğimiz günlerde hayvan severler tarafından beslenen ve yeni doğum yapan sokak kedisinin ayağına bir inşaattan tuğla düştü. Hayvanseverlerin durumu fark etmesi üzerine hemen kedi yavrularıyla birlikte kent merkezindeki veteriner hekime getirildi. Klinikte iddiaya göre kedinin kurtarılabilmesi için ampute edilmesine karar verildi. Ancak hayvansever kedinin ayağının kesilmesine razı olmayarak kediyi bir başka kliniğe getirdi.

Veteriner Hekim Önder Alkan tarafından muayene edilerek tomografisi çekilen kedi hemen ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren sokak kedisi sağlığına kavuşarak, gözetim altına alındı.

Veteriner Hekim Önder Alkan, "Ayağının üzerine tuğla düştü ayağı parçalanıyor. Daha sonra hastamız doğum yapıyor. Ara içerisinde ayak tedavi edilmeye çalışıyor. Tedavi de başarılı olmuyor alçı falan takılıyor. Yeni bir tomografi tetkikleriyle kırıkların nasıl olacağını ne yapılabileceğini tespit ettik. Operasyona aldık 4 tane tarak kemiği kırılmıştı. Tamamen kemikler insanda da el olarak düşündüğümüz zaman parçalanmıştı. Tomografinin de bize verdiği kolaylıkla ameliyata aldık. Ameliyat sonrası kedimiz şuanda basmaya başladı. Ayak kısaca kesilmekten kurtuldu. Şuanda yavrularına bakıyor gayet sağlıklı. Bugün taburcu edeceğiz. Bir sokak hayvanı bakan arkadaşlar var. İlgilendikleri için teşekkür ediyoruz. Sokakta kalmış olsaydı telef olacaktı. Bir uzvunun kesilmesi ile alakalı belli kriterler var. Tuğlanın çok büyük olması, orada ki dokunun tamamen bozulması, damarların ve sinirlerin hasar görmesi, o bölgeye tutan kemiklerin tamamen kırılması, tek kırık olmaması Bu ileri görüntüleme teknikleri gerektiriyor. Bu tetkikleri yaptıktan sonra ameliyata alıp kurtarılıp kurtulamayacağına karar veriyorsunuz. Yoksa normal bir röntgenle bu iş maalesef olmuyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA