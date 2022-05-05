Yeni doğum yapan kedinin ayağına tuğla düştü, yavrularıyla birlikte ameliyata alındı | Video
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Zonguldak’ta yeni doğum yapan ve ayağına tuğla düşerek ayağının kesilmesine karar verilen sokak kedisi başarılı bir ameliyatla ayağı kurtarıldı.
Veteriner Hekim Önder Alkan tarafından muayene edilerek tomografisi çekilen kedi hemen ameliyata alındı. Başarılı bir ameliyat geçiren sokak kedisi sağlığına kavuşarak, gözetim altına alındı.
Veteriner Hekim Önder Alkan, "Ayağının üzerine tuğla düştü ayağı parçalanıyor. Daha sonra hastamız doğum yapıyor. Ara içerisinde ayak tedavi edilmeye çalışıyor. Tedavi de başarılı olmuyor alçı falan takılıyor. Yeni bir tomografi tetkikleriyle kırıkların nasıl olacağını ne yapılabileceğini tespit ettik. Operasyona aldık 4 tane tarak kemiği kırılmıştı. Tamamen kemikler insanda da el olarak düşündüğümüz zaman parçalanmıştı. Tomografinin de bize verdiği kolaylıkla ameliyata aldık. Ameliyat sonrası kedimiz şuanda basmaya başladı. Ayak kısaca kesilmekten kurtuldu. Şuanda yavrularına bakıyor gayet sağlıklı. Bugün taburcu edeceğiz. Bir sokak hayvanı bakan arkadaşlar var. İlgilendikleri için teşekkür ediyoruz. Sokakta kalmış olsaydı telef olacaktı. Bir uzvunun kesilmesi ile alakalı belli kriterler var. Tuğlanın çok büyük olması, orada ki dokunun tamamen bozulması, damarların ve sinirlerin hasar görmesi, o bölgeye tutan kemiklerin tamamen kırılması, tek kırık olmaması Bu ileri görüntüleme teknikleri gerektiriyor. Bu tetkikleri yaptıktan sonra ameliyata alıp kurtarılıp kurtulamayacağına karar veriyorsunuz. Yoksa normal bir röntgenle bu iş maalesef olmuyor" dedi.