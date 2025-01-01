Video Yaşam Yeni yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti | Video
Yeni yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti | Video

Yeni yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti | Video

01.01.2025 | 09:20

Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, yeni yılın ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü’ne akın etti. Yürüyüşe katılan insan seli havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı. Milli İrade Platformu çatısında yer alan 308 sivil toplum kuruluşunun, geçen yıl 1 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da yeni yılın ilk gününde düzenlediği yürüyüşe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması! Karanlık günlere bir güneş doğacak | Video 01:05:44
Galata Köprüsü’nde Gazze buluşması! Karanlık günlere "bir güneş doğacak" | Video 01.01.2025 | 09:18
Yeni yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti | Video 03:14
Yeni yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti | Video 01.01.2025 | 09:20
Akaryakıt deposuna zulalanmış 54 kilo likit metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 00:53
Akaryakıt deposuna zulalanmış 54 kilo likit metamfetamin maddesi ele geçirildi | Video 31.12.2024 | 16:49
Trafik ışıklarında otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 00:48
Trafik ışıklarında otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 31.12.2024 | 16:34
Şanlıurfa’da bir kişinin pompalı tüfekle vurulma anı kamerada | Video 01:15
Şanlıurfa’da bir kişinin pompalı tüfekle vurulma anı kamerada | Video 31.12.2024 | 16:13
Yalova’da trafikte dehşet saçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı | Video 02:55
Yalova'da trafikte dehşet saçan ehliyetsiz sürücüye ceza yağdı | Video 31.12.2024 | 16:13
İstanbul Emniyeti’nden film gibi yılbaşı klibi… Havada, karada, denizde Huzur ve Güven mesajı verdiler | Video 02:17
İstanbul Emniyeti’nden film gibi yılbaşı klibi… Havada, karada, denizde “Huzur” ve “Güven” mesajı verdiler | Video 31.12.2024 | 16:09
32 bin TL para ve 30 gün trafikten men cezası aldıran drift kamerada | Video 00:22
32 bin TL para ve 30 gün trafikten men cezası aldıran drift kamerada | Video 31.12.2024 | 15:56
İş üstünde yakalanan kadın hırsızlık zanlısı suç makinesi çıktı | Video 01:36
İş üstünde yakalanan kadın hırsızlık zanlısı suç makinesi çıktı | Video 31.12.2024 | 15:44
32 bin TL para cezası aldıran drift kamerada | Video 00:22
32 bin TL para cezası aldıran drift kamerada | Video 31.12.2024 | 15:32
Bayburt’ta 10 milyon lira değerinde 3 külçe altın ele geçirildi | Video 00:47
Bayburt'ta 10 milyon lira değerinde 3 külçe altın ele geçirildi | Video 31.12.2024 | 14:57
Kahramanmaraş’ta deprem anı kamerada | Video 00:53
Kahramanmaraş’ta deprem anı kamerada | Video 31.12.2024 | 14:55
Eski eşinin akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamak için 18 yılda 400’a yakın dava açtı | Video 07:39
Eski eşinin akıl sağlığının yerinde olduğunu kanıtlamak için 18 yılda 400'a yakın dava açtı | Video 31.12.2024 | 14:42
Kuyumcudaki soygun girişimi cam engeline takıldı | Video 00:46
Kuyumcudaki soygun girişimi cam engeline takıldı | Video 31.12.2024 | 14:42
Çaydanlıkla adam döven suç makinesi yakalandı | Video 00:54
Çaydanlıkla adam döven suç makinesi yakalandı | Video 31.12.2024 | 14:42
Adıyaman’da DEAŞ şüphelisi tutuklandı | Video 00:48
Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı | Video 31.12.2024 | 14:19
Sakarya’da yılbaşı öncesi 4 bin 423 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 03:56
Sakarya'da yılbaşı öncesi 4 bin 423 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 31.12.2024 | 13:45
İstanbul’da yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anlar kamerada | Video 00:26
İstanbul'da yolcu otobüsünün alev almaya başladığı anlar kamerada | Video 31.12.2024 | 13:42
Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi | Video 03:40
Eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi | Video 31.12.2024 | 12:27
Başakşehir’de drift atan çocuk yürekleri ağza getirdi | Video 00:40
Başakşehir’de drift atan çocuk yürekleri ağza getirdi | Video 31.12.2024 | 12:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA