Yeni yılın ilk gününde Gazze için binlerce kişi Galata Köprüsü’ne akın etti | Video
Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kılınan sabah namazının ardından binlerce kişi, yeni yılın ilk gününde Gazze için Galata Köprüsü’ne akın etti. Yürüyüşe katılan insan seli havadan görüntülendi.
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