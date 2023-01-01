Yeni yılın ilk saatlerinde hareketli dakikalar! Yumruklar havada uçuştu | Video

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yeni yıla girdikten saatler sonra alkollü gruplar arasında kavgalar çıktı. Yeni yılın ilerleyen saatlerinde alkolden etkilenen bazı vatandaşlar için de sağlık ekipleri müdahalede bulundu.