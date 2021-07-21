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Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video

Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını | Video
21.07.2021 | 10:37

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Kurban Bayramı’nın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, Asya ile Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi’ne akın etti.

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Erzurum Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi normalleşme takvimiyle birlikte uzun bir aradan sonra bu bayram yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Yılda 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale, hava sıcaklığının artması ve Kurban Bayramı olması nedeniyle ilgi odağı haline geldi.

1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.

Bayram tatilini Tortum Şelalesi'nde değerlendirdiklerini belirten Yüksel Gök, "Ben İran'da çalışıyorum. Bayram tatilini ailemizin yanında geçirmek için Tahran'dan geldik. Burada da ilk tercihimiz Tortum Şelalesi oldu. Buranın tarihi ve turistlik alanlarını gezip çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. 15 yıl önce gelmiştim buraya, o zaman çok beğenmiştim ve çocuklarımın görmesini istedim. Yenilenen yüzü çok güzel olmuş" dedi.

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