Yenidoğan Çetesi davasında çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüzlerindeki ifadeler çizimlere yansıdı | Video
İstanbul'da Yenidoğan Çetesi’nde 47 sanıklı davanın görülmesine 3’üncü günde de devam edildi. Çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerinin duruşmadan kareleri çizimlere yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
01:43
00:15
00:54
Boğazına şeker kaçan genci 'Heimlich manevrası' ile böyle kurtardı | Video 20.11.2024 | 12:42
01:54
Sancaaktepe’de hamile kadını sokak ortasında darbetti | Video 20.11.2024 | 12:42
03:26
00:51
İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 20.11.2024 | 10:38
00:58
Diş kliniği ve oto tamirci dükkanına molotoflu saldırı kamerada | Video 20.11.2024 | 10:38
00:22
Başakşehir’de drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza | Video 20.11.2024 | 09:04
12:11
01:27
Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video 20.11.2024 | 08:47
03:04
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı | Video 20.11.2024 | 08:47
12:11
Esenyurt’ta kardeş cinayeti! 20.11.2024 | 08:10
00:34
Amasya'da arı kovanlarının altından 4 kaçak göçmen çıktı 19.11.2024 | 18:32
03:40
Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video 19.11.2024 | 16:06
02:37
06:03
06:21
Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video 19.11.2024 | 14:47
06:56
Pendik’te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video 19.11.2024 | 14:38
04:07
14 yaşındaki gencin 500 TL için öldürüldüğü oraya çıktı | Video 19.11.2024 | 14:38