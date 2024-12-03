Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 12'nci gününde devam ediliyor | Video
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 12'nci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor. Salonda bebeklerini kaybeden bir kısım mağdur aileler de yer aldı.
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