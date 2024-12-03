Yenidoğan Çetesi davasının görülmesine 12'nci gününde devam ediliyor | Video 03.12.2024 | 11:20 İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22’si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 12'nci gününde tutuksuz sanıkların savunmaları ile devam ediyor. Salonda bebeklerini kaybeden bir kısım mağdur aileler de yer aldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi yöneticisi ve üyesi 22'si tutuklu toplam 47 sanığın yargılandığı dava 12'nci gününde devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra bir kısım mağdur aile de hazır bulundu. Bugün görülecek olan celsede müşteki beyanlarının alınması ve malen sorumlu şirketlerin avukatlarının savunma yapması bekleniyor.