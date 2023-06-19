Video Yaşam Yenimahalle'de sağanak nedeniyle oluşan selde otomobilde mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı | Video
Yenimahalle'de sağanak nedeniyle oluşan selde otomobilde mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı | Video

Yenimahalle'de sağanak nedeniyle oluşan selde otomobilde mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı | Video

19.06.2023 | 21:37

Yenimahalle'de sağanak nedeniyle oluşan selde otomobilde mahsur kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı.

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