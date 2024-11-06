Video Yaşam Yenipazar'da sahneye çıkan sanatçıya dron ile pide ikram edildi | Video
Yenipazar'da sahneye çıkan sanatçıya dron ile pide ikram edildi | Video

Yenipazar'da sahneye çıkan sanatçıya dron ile pide ikram edildi | Video

06.11.2024 | 10:55

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 4 gün süren Pide ve Gençlik Festivali sona erdi. İlginç anlara da sahne olan festivalin son gününde sahne alan sanatçı Bilal Sonses'e sahnede dron ile pide ikram edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

7 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ve yoğun katılımın gözlendiği Yenipazar Pide ve Gençlik Festivali, Bilal Sonses konseri ile son buldu. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın ev sahipliğinde ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun destekleri ile gerçekleştirilen festivalde lunaparkın yanı sıra birçok ilden gelen lezzetlerin yer aldığı panayır da yer aldı. Yenipazar dışından da binlerce vatandaşın akın ettiği sakin şehir ünvanlı Yenipazar 4 gün boyunca doldu taştı. Coğrafi işaretli pidesi ile ünlü ilçede faaliyet gösteren 18 pideci esnafı ise ziyaretçilere pide yetiştirebilmek için ter döktü.

Yenipazar'daki bir pide işletmesinin sahibi Ahmet Karayer ise farklı bir ikramla konseri izleyenler başta olmak üzere sahnede şarkı söyleyen Bilal Sonses'i şaşırttı. Sahnedeki sanatçıya dron ile pide ikramı yapıldı. İlginç yöntemle kendisine ikram edilen pideden tadan sanatçı Sonses ise "Hayatımda yediğim en özel pide" diyerek duygularını dile getirdi.

Festivale katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Tam 101 yıl önce ilan edilen Cumhuriyetimizi; çağdaş, demokratik ve laik yükselen yeni nesle emanet eden Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünden aldığımız kararlılıkla Cumhuriyetimizi 2'nci yüzyılında da ilelebet yaşatacağız. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek festivale desteğinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dolandırıcıların ikinci elde ‘aracı akrabama alıyorum’ bahanesine dikkat | Video 05:32
Dolandırıcıların ikinci elde ‘aracı akrabama alıyorum' bahanesine dikkat | Video 06.11.2024 | 10:55
Yenipazar’da sahneye çıkan sanatçıya dron ile pide ikram edildi | Video 04:07
Yenipazar'da sahneye çıkan sanatçıya dron ile pide ikram edildi | Video 06.11.2024 | 10:55
Gezgin dilenci trenle geldiği Konya’da üzerinden çıkan paralarla pes dedirtti | Video 01:44
Gezgin dilenci trenle geldiği Konya'da üzerinden çıkan paralarla pes dedirtti | Video 06.11.2024 | 10:55
Elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada | Video 02:02
Elektrik direğine çarpan otomobilin takla attığı kaza kamerada | Video 06.11.2024 | 08:54
Hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı | Video 00:49
Hız yapıp görüntülerini paylaşan sürücü yakalandı | Video 06.11.2024 | 08:54
Osmaniye’de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı | Video 04:18
Osmaniye’de 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kaza: 4 ölü, 3 yaralı | Video 06.11.2024 | 08:54
İpek Açar’dan minik oğlu Ömer ile eğlenceli paylaşım! 00:35
İpek Açar'dan minik oğlu Ömer ile eğlenceli paylaşım! 06.11.2024 | 08:38
Huysuz dede, kulübeyi yaktı! 01:06
Huysuz dede, kulübeyi yaktı! 06.11.2024 | 01:12
İstanbul Pendik’te feci kaza! TIR’ın sürükleyerek ezdiği skuterli kadın öldü 00:11
İstanbul Pendik'te feci kaza! TIR'ın sürükleyerek ezdiği skuterli kadın öldü 05.11.2024 | 18:36
Köpek kulübelerini ateşe verdi, tepki gösterene de bıçak çekti | Video 01:11
Köpek kulübelerini ateşe verdi, tepki gösterene de bıçak çekti | Video 05.11.2024 | 16:06
Arnavutköy’de cinayet! İş adamı ortağı tarafından öldürülüp ormana atıldı | Video 01:44
Arnavutköy’de cinayet! İş adamı ortağı tarafından öldürülüp ormana atıldı | Video 05.11.2024 | 15:30
Güvenlik kamerasına yansıyan mesaj cinayetine haksız tahrik indirimi | Video 03:24
Güvenlik kamerasına yansıyan mesaj cinayetine "haksız tahrik" indirimi | Video 05.11.2024 | 15:19
Tartıştığı komşusunun evine ateş etti | Video 00:34
Tartıştığı komşusunun evine ateş etti | Video 05.11.2024 | 14:10
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden şüphelilere 30’ar yıla kadar hapis talebi | Video 03:00
Beyoğlu’nda genç kızı sokak ortasında taciz eden şüphelilere 30’ar yıla kadar hapis talebi | Video 05.11.2024 | 13:14
Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video 01:25
Şerit ihlali yapan hafif ticari araca motosiklet böyle çarptı | Video 05.11.2024 | 12:30
Türkiye’de eşi benzeri yok! Hayatına artık vücudunun yarısı olmadan devam edecek | Video 08:37
Türkiye’de eşi benzeri yok! Hayatına artık vücudunun yarısı olmadan devam edecek | Video 05.11.2024 | 12:30
Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtı | Video 00:56
Husumetlisinin iş yerine tüfekle ateş açtı | Video 05.11.2024 | 12:29
Pendik’te feci kaza kamerada: TIR’ın sürüklediği skuterli öldü | Video 00:11
Pendik'te feci kaza kamerada: TIR'ın sürüklediği skuterli öldü | Video 05.11.2024 | 12:29
Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video 03:09
Yolcu treni hafif ticari araca çarptı | Video 05.11.2024 | 10:24
41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı | Video 02:36
41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı | Video 05.11.2024 | 10:19

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA