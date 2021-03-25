Video Yaşam Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video

Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video

Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video
25.03.2021 | 12:07

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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde geceleri aniden ortaya çıkan ve saatlerce devam etmesi nedeniyle mahalleliyi uykusuz bırakan seslerin kaynağı ortaya çıktı. Uzmanlar tarafından da incelenen balyoz ve patlama seslerine ana su şebekesinde biriken hava kabarcıklarının neden olduğu anlaşıldı.

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Denizli'de 3 gündür gece belirli saatlerde Merkezefendi ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bulunan Çiğdem Caddesinde oluşan patlama, balyoz ve çeşitli sesler mahalledeki vatandaşları korkutarak, uykusuz bırakmıştı. Vatandaşlar seslerin ilk geldiği gece polis, belediye ve AFAD ekiplerinden yardım istedi. Mahalledeki seslerin asfalt üzerinde hissedilmesi ve evlerin içerisinde de duyulmasıyla bütün ekipler uzun süreli bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞEBEKEDE OLUŞAN HAVA KABARCIKLARI PATLAMIŞ
Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmaların ardından seslerin kaynağının su şebekesinden kaynaklanabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Patlama ve çeşitli şekillerde oluşan seslere, su şebekesi içerisinde biriken havanın neden olabileceği üzerinde çalışma yapıldı. Yapılan detaylı dinlemede, suyun hava yaparak oluşturduğu kabarcıkların patlaması sonucu kavitasyon oluştuğu anlaşıldı. Çok nadir yaşanan bir durum olan kavitasyonun, su hattındaki havanın alınıp önlenmesiyle mahalleliyi 3 gündür uykusuz bırakan sesler bir anda kesildi.

"SESLERİN GELDİĞİ CADDE İÇİN BİR ÇALIŞMA YAPTILAR, BU AKŞAM SES YOKTU"
Şebekede oluşan durumun giderilmesiyle seslerin kesildiğini ve mahallelinin rahat bir uyku uyuduğunu ifade eden Gültepe Mahalle Muhtarı Veysel Yayla, "AFAD, DESKİ ve itfaiye ekipleri geldi. Yapılan çalışmalarda seslerin geldiği caddenin altında 2 ana su deposunu birbirine bağlayan bir boru varmış. Bu borudan şüphelendiklerini söylediler. Bir çalışma yaptılar, bu akşam ses yoktu. Birkaç gün daha zamana ihtiyacımız olduğu söylendi. Kesin olarak bu borulardan geldiği net değil ama akşam ses gelmedi" dedi.

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