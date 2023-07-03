Yerdeki gencin yüzüne topa vurur gibi tekme attı... O anlar kamerada | Video
Antalya’da iki grup arasında çıkan yumruk ve tekmeli kavgası cep telefonu kameralarına yansıdı. Kavgaya karışanlardan biri yerdeki gencin kafasına sert bir şekilde tekme attı. Aldığı darbeyle genç adam yere yığılırken, olayı görüntüleyen kişilerin ise kavgayı yorumlaması dikkat çekti.
YÜZÜNE TEKME ATTI
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gençlerden biri aldığı darbe sonucu yerde yığıldı. Tam bu sırada karşı taraftan bir genç ise yerdeki kişinin yüzüne sert bir şekilde tekme attı. Tekmenin sesi görüntülere yansırken, darbeyi alan yere yığılan genç uzun süre hareketsiz kaldı.
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