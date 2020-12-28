Yerden maske alıp kullanan yaşlıyı gördü 24 bin maske dağıttı | Video

Kahramanmaraş'ta yerden maske alıp kullanan yaşlı bir vatandaşı gören muhtar, Gaziantep'te 24 bin adet maskeyi ücretsiz olarak dağıttı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Aydınlık Mahallesi Muhtarı Yakup Kaya, Kahramanmaraş'ta yaşlı bir şahsın yerdan aldığı bir maskeyi ağzına taktığını görmesi üzerine kendi imkanları ile maske alıp, dağıtma kararı aldı. 7 ay önce şahit olduğu olayın ardından maske dağıtımına başlayan Muhtar Kaya, 7 ay içerisinde toplam 24 bin adet maske dağıtımı yaptı.



Maskeleri ücretsiz dağıttı

Maskeleri ücretsiz olarak dağıttığını belirten Kaya, "Yaklaşık 7 ay önce Kahramanmaraş'ta bir yaşlı amcamızın yerdeki maskeyi alıp ağzına takması beni çok duygulandırdı. Bunun üzerine ilk etapta 5 bin adet maske satın aldım. Maskeleri hiç bir ücret almaksızın işyerimin önünde maskesiz geçenlere, mahalle esnafımıza dağıttı. Evleri tek tek dolaşarak tüm mahalleliye maske hediye ettim. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim, sokağa çıktığımda halen maskesiz insanları görüyoruz. Bu da koronavirüs ile mücadelede bizleri korkutuyor. Koronavirüsle hep beraber mücadele edersek onu yenebiliriz. Maske dağıtmaktaki amacımız koronavirüse dikkat çekerek, virüs ile mücadelede toplumsal olarak maskenin önemini anlatmaktı. Lütfen sokağa çıkarken maske takarak, sosyal mesafeyi koruyup, hijyene dikkat edelim, maskeniz yoksa bize bir telefon edin adresinize maske teslim edelim" dedi.

Çocuklar için özel maske yaptırdığını da hatırlatan Kaya, toplamda 24 bin maske dağıttı.



Aydınlık Mahalle Muhtarı Yakup Kaya 24 bin maske dağıtmasına rağmen korona virüs ile mücadeleye desteği nedeniyle hiç bir mülkü amirin yada yerel yöneticinin kendisini aramamasının üzüntüsünü yaşadığını da kaydetti.