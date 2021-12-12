Video Yaşam Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı | Video
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı | Video

Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı | Video

12.12.2021 | 12:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 03:47
Apartman boşluğunda bulunan ceset, polisi harekete geçirdi | Video 12.12.2021 | 13:28
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 01:00
İzmir’de 23 hükümlü helikopter destekli operasyonla yakalandı | Video 12.12.2021 | 13:28
Ablasına kurşun yağdırdı, polisi aradı: Ablamı öldürdüm, gelin alın | Video 00:54
Ablasına kurşun yağdırdı, polisi aradı: "Ablamı öldürdüm, gelin alın" | Video 12.12.2021 | 13:28
Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video 04:14
Saldırganın kaçış anı kamerada! Bahçelievler’de yaşanan cinayetin detayları ortaya çıktı | Video 12.12.2021 | 13:28
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 03:01
Apartman yangınında mahsur kalan 2’si bebek 14 kişi merdivenle böyle kurtarıldı | Video 12.12.2021 | 13:00
Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı | Video 02:10
Kiraladığı aracı teslim etmeye giden çift, İETT otobüsünün çarpmasıyla takla attı | Video 12.12.2021 | 13:00
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video 03:30
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dayağı yedi | Video 12.12.2021 | 12:39
Köpeklerden kaçan vaşak, ağacın tepesine tırmandı | Video 00:23
Köpeklerden kaçan vaşak, ağacın tepesine tırmandı | Video 12.12.2021 | 12:39
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:55
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı, güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.12.2021 | 12:36
Vaşak, yol ortasında görüntülendi | Video 00:51
Vaşak, yol ortasında görüntülendi | Video 12.12.2021 | 12:36
Sultangazi’de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video 02:19
Sultangazi'de bir kişi siteyi kundaklamaya çalıştı | Video 12.12.2021 | 12:36
Sultangazi’deki öğrenci kavgaları kamerada | Video 00:38
Sultangazi'deki öğrenci kavgaları kamerada | Video 12.12.2021 | 12:36
Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor | Video 02:02
Kars’ta Sibirya soğukları etkili oluyor | Video 12.12.2021 | 12:26
Yüksekova’da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video 01:25
Yüksekova'da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü! | Video 12.12.2021 | 12:30
Altın tepside baklava’nın fiyatı dudak uçuklattı! | Video 02:38
Altın tepside baklava'nın fiyatı dudak uçuklattı! | Video 12.12.2021 | 12:06
4 ilçede yakalandılar. Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu | Video 00:15
4 ilçede yakalandılar. Yüzlerce uyuşturucu hap ve bir kilogramı aşkın uyuşturucu bulundu | Video 12.12.2021 | 12:27
Domuz sürüsü az kalsın faciaya neden oluyordu | Video 00:23
Domuz sürüsü az kalsın faciaya neden oluyordu | Video 12.12.2021 | 12:20
Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı | Video 00:42
Buzlanan yolda takla attı: 1 yaralı | Video 12.12.2021 | 12:04
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı! Güvenlik kamerasına yakalandı | Video 01:55
Yere düşen cüzdanı çocuğa aldırıp, cebine attı! Güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.12.2021 | 11:32
Şırnak’ta dereler buz pistine döndü | Video 02:08
Şırnak’ta dereler buz pistine döndü | Video 12.12.2021 | 11:05

Adana'da yolda gördüğü cüzdanı yanındaki 6 yaşlarındaki çocuğa aldırıp, cebine atan 35 yaşlarındaki kişi, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Durumu güvenlik kamerasından tespit ederek, polise giden Hanifi Ateş "Bir çocuğun böyle bir olaya alet edilmesine çok üzüldüm. Bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Aralık'ta saat 14.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını satan Hanifi Ateş, eşi ve çocuğuyla birlikte bankaya giderek, paranın bir kısmını hesabına yatırdı. Daha sonra kira borcunu ödemek ve çocuğuna kışlık kıyafet almak için 4 bin lira civarındaki miktarı cüzdanına koyan Ateş, caddede ailesiyle yürümeye başladı. Bu sırada cüzdanı yere düşen Ateş, durumu fark etmeyip, yoluna devam etti. Ateş, dakikalar sonra cüzdanının olmadığını anladı. Bankanın olduğu bölgeye dönen Ateş, cüzdanı aradı fakat bulamadı. Ateş, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından düşen cüzdanının alındığını tespit edip, polise gitti. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; 35 yaşlarında bir kişinin 6 yaşlarındaki bir çocuğa yerdeki cüzdanı işaret ettiği, çocuğun ise cüzdanı alarak kazağının içine sakladığı, daha sonra kişinin çocuktan cüzdanı alıp, cebine attığı görüldü. Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu belirten Ateş "Cüzdanımda ev sahibine ödeyeceğim 4 bin lira kira bedeli vardı. Bir çocuğun böyle bir olaya alet edilmesine çok üzüldüm. Bu kişinin yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA