Video Yaşam Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı | Video

Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı | Video

Yere düşürülen cüzdanı, kendi cüzdanıymış gibi aldı | Video
20.09.2021 | 13:29

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Antalya’da bir vatandaşın börekçide kahvaltı yaparken yere düşürdüğü cüzdanı, o sıra işyerine gelen başka bir müşteri alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, cüzdanı alan şüphelinin yanından geçen başka kişilerin olmasına aldırış etmeden cüzdanı alması dikkat çekti. Cüzdanını alan kişiye seslenen mağdur vatandaş, “Polise şikayetçi oldum ama cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim” dedi.

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Olay, saat 09.30 sıralarında Kızılsaray Mahallesi 66 sokak üzerindeki bir işyerinin önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşına sokak üzerindeki bir börekçiye kahvaltı yapmak için gelen İlker Buz (39),sandalyeye oturduğu sırada cüzdanını yere düşürdü. Ardından börekçiye tekrar giden Buz, güvenlik kameralarını inceleyince cüzdanının kimliği belirsiz bir kişi tarafından alındığını fark etti. Buz, durumu polise bildirerek şahıs hakkında şikayetçi oldu. İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, Buz'un ifadesi ve güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli hakkında araştırma başlattı.

"KİMLİK, BANKA KARTLARIM VE 300 TL YAKIN PARAM VARDI"
Olayı anlatan İlker Buz, "Arkadaşımın işyerine sabah kahvaltı yapmaya gelmiştim. İşe gittiğimde cüzdanımı burada düşürdüğümü fark ettim. Arkadaşımı arayıp durumu söyledim. Kamera kaydına baktığımızda, sandalyenin dibine düştüğünü gördük. Arkadaşın birisinin sağ olsun müşteri ayağına bayoz alıyor, ondan sonra kimse görmeden cüzdanı alıp gidiyor. Çocuğun okul kartı, kimliğim ve banka kartları ile 300 TL'ye yakın param vardı" dedi.

"GERİ BIRAKIRSA ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇERİM"
Cüzdanını alan kişiye de seslenen Buz, "Parayı istemiyorum. Cüzdanı bulduğu yere teslim etsin. Oraya yakın bir yere koysun, biz de boşa uğraşmayalım. Polise şikayetçi oldum ama cüzdanı geri bırakırsa şikayetimden vazgeçerim" diye konuştu.

YANINDAN GEÇEN KİŞİYE ALDIRIŞ ETMEDEN CÜZDANI ALDI
Öte yandan, kimliği belirsiz kişinin cüzdanı alışı ve o sırada rahatlığı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. İlk olarak börekçiye girip bayoz alan şüpheli, işyerinden çıktığı sırada cüzdanı fark etmesi ve o sırada yanından geçen başka bir müşteriye rağmen eğilip cüzdanı alması görüntülere yansıdı.

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