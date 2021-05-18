Yerli koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak? Kocaeli'de yerli aşının üretileceği tesisler canlı yayında böyle görüntülendi
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Koronavirüsle mücadelede elimizdeki en önemli güç olan aşı uygulamaları sayesinde vaka sayıları düşmeye başladı. Aşının vaka sayıları üzerindeki etkisiyle gözler yerli aşıya çevrildi. A haber yerli aşı çalışmalarının yapıldığı tesisi görüntüledi. A haber’e konuşan uzmanlar, yerli aşıda seri üretime Temmuz ayında geçileceğini belirtti.