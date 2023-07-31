Yeşil ışık yanınca herkes ileri, tır geri gitti | Video 31.07.2023 | 14:30 Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün uyuduğu iddia edilen tomruk yüklü tırın geri geri gelerek arkasındaki otomobillere çarpması sonucu meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan görüntülerde, tırın aniden geri gelmesi, diğer araçların panikle kaçmaya çalışması ve araçlara çarpması kayda girdi.tırın çarptığı kadın sürücü " Hem kornaya bastım hem bas bas bağırdım ama duymadı" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda yaşandı. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Yakup Alparslan'ın kullandığı 70 E 4198 plaka, 70 E 4199 dorse plakalı tomruk yüklü tır, Tekandız mevkiinde bulunan Doğançam ışıklı kavşağına yaklaştığı sırada, aniden geri geri gelmeye başlayıp arkasında bulunan Şahika Ünlü'nün kullandığı 07 VF 002 plakalı araca çarptı, aracın tırdan kaçmak isterken arkasındaki araçlara çarpması sonucunda zincirleme kaza oldu. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada büyük şans eseri yaralanan olmazken, kaza yapan araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar tam anlamıyla bir faciadan dönüldüğünü, tır sürücünün kaza anında başını direksiyona koyarak uyuduğunu iddia ettiler.

BİR TARAFTAN KORNAYA BASIYOR DİĞER TARAFINDAN AVAZIM ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRDIM

Tırın arkasında bulunan aracın sürücüsü Şahika Ünlü, ışıklara yaklaştıklarında sarı ışık yandığı için yavaşladıklarını belirterek "Arkamızdaki araçlarda yavaşladı. Bu sırada önündeki tır aniden geri geri gelmeye başladı. Ben bir taraftan geri kaçmaya çalışıyor, arkam dolu olduğu için kornaya basıyor, bir taraftan da tır sürücüsüne sesimi duyurabilmek için bas bas bağırıyordum. Geldi bam diye benim aracıma çarptı. Bu sırada benim arkamda bulunan araçlarda kaçmak isterken birbirlerine çarptılar. Çok korktum" dedi.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN UYUDUĞU İDDİASI

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, gerek araç sürücüleri gerekse yol kenarında bulunan işyerinden yardıma gelen vatandaşlar, olay anında tır sürücüsünün kafasını direksiyona koyup uyuduğunu, bundan dolayı da kamyonu geri geri kaçırdığını iddia ettiler.

Güvenlik kamerası görüntülerinde tırın gelip durması, kısa saniyeler sonrası geri geri gelmeye başlaması, diğer araç sürücülerinin paniklemesi, tırın arkasındaki araca çarpması, araçtaki 2 kadının araçtan indikten sonra tırın önüne doğru koşmaları, tır sürücüsünün bir süre sonra araçtan inmesi ve çarptığı aracın yanına gelmesi görüldü.