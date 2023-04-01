Video Yaşam Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video

Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video

01.04.2023 | 10:29

İzmir'de çeşitli yöntemlerle özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin banka hesaplarını ele geçiren ve liderliğini H.A.'nın yaptığı çeteye yönelik gerçekleştirilen 'Günbatımı Operasyonu' çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Çetenin, eğlence mekanlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edilirken, müşteriler ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarını içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katılarak etkisiz hale getirilerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti. Yürütülen çalışmalarda, ele geçirilen hesapların şüpheli şahıslara ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüpheli şahısların söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde eğlence mekanları olan 12 iş yeri ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, hedef 26 şüpheli şahısın tamamı yakalandı. Şebeke üyelerinin ülke genelinde bir çok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.

YEŞİLÇAM FİLMLERİ İZMİR'DE GERÇEK OLDU
Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterilerin içeceklerin 'kokusuz aseton' atarak kendilerini sersemlettikleri ve ardından kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi. Dolandırılan vatandaşların daha sonra kendilerine ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar ortaya çıktı.

8 TUTUKLAMA
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine ’kokusuz aseton’ atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 06:16
Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 01.04.2023 | 10:29
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01:11
Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada: Çay bardağı fırlatıp çelme taktılar! | Video 01.04.2023 | 10:20
Adana’da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01:32
Adana'da sahte içki operasyonu: 8 gözaltı | Video 01.04.2023 | 10:19
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 00:39
Balıkesir’de bir kişi başından vurularak öldürüldü | Video 01.04.2023 | 10:19
Trabzon Of’ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 04:51
Trabzon Of'ta 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı | video 01.04.2023 | 09:34
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01:02
İstanbul’da beyzbol sopalı park kavgası kamerada | Video 01.04.2023 | 09:58
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 00:51
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 5 yaralı | Video 01.04.2023 | 09:29
Nisan ayında beyaza bürünen Kars böyle görüntülendi | Video 03:54
Nisan ayında beyaza bürünen Kars böyle görüntülendi | Video 01.04.2023 | 09:29
İYİ Parti İstanbul İl Binası’na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyette 00:31
İYİ Parti İstanbul İl Binası’na isabet eden kurşunlarla ilgili gözaltına alınan şüpheli emniyette 31.03.2023 | 20:16
Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu’ndan yavrularınızı isteyin 01:40
Bakan Bozdağ, Diyarbakır annelerini ziyaret etti: Kılıçdaroğlu'ndan yavrularınızı isteyin 31.03.2023 | 18:58
Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video 05:24
Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video 31.03.2023 | 15:27
Samsun’da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü | Video 02:54
Samsun'da 22 metrelik köprü karadan yürütüldü | Video 31.03.2023 | 16:15
37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 00:52
37 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video 31.03.2023 | 16:16
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 bin 280 adet uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:45
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 bin 280 adet uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 31.03.2023 | 16:15
Kazada kaybettiği oğlunu toprağa veren acılı babadan yürek yakan sözler: Yüzünü son kez göremedim... | Video 05:50
Kazada kaybettiği oğlunu toprağa veren acılı babadan yürek yakan sözler: "Yüzünü son kez göremedim..." | Video 31.03.2023 | 15:56
Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 00:34
Belediye otobüsünün bariyerlere ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 31.03.2023 | 15:48
Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Video 01:31
Elazığ’da dehşete düşüren olay! Bir evde 6 kişi ölü bulundu | Video 31.03.2023 | 15:27
Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyede | Video 01:07
Tartıştığı baba ve oğlunu öldüren zanlı adliyede | Video 31.03.2023 | 14:33
Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 03:57
Florya’da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 31.03.2023 | 13:42
Merter D-100’de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 02:53
Merter D-100'de otomobilin çarptığı bariyer 4 aracın üzerine düştü | Video 31.03.2023 | 15:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA