Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video
İzmir'de çeşitli yöntemlerle özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin banka hesaplarını ele geçiren ve liderliğini H.A.'nın yaptığı çeteye yönelik gerçekleştirilen 'Günbatımı Operasyonu' çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Çetenin, eğlence mekanlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edilirken, müşteriler ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı.
YEŞİLÇAM FİLMLERİ İZMİR'DE GERÇEK OLDU
Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterilerin içeceklerin 'kokusuz aseton' atarak kendilerini sersemlettikleri ve ardından kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi. Dolandırılan vatandaşların daha sonra kendilerine ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar ortaya çıktı.
8 TUTUKLAMA
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.
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