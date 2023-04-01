Yeşilçam filmleri gerçek oldu! İçeceklerine 'kokusuz aseton' atıp uyutarak dolandırmışlar | Video 01.04.2023 | 10:29 İzmir'de çeşitli yöntemlerle özellikle kente gelen yerli ve yabancı turistlerin banka hesaplarını ele geçiren ve liderliğini H.A.'nın yaptığı çeteye yönelik gerçekleştirilen 'Günbatımı Operasyonu' çerçevesinde gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı. Çetenin, eğlence mekanlarına gelen müşterilerin içeceklerine kokusuz aseton atarak sersemlettikleri ve kredi kartlarından yüksek miktarda para çektikleri tespit edilirken, müşteriler ile çete üyeleri arasındaki yazışmalar da ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen yabancı ve yerli turistlerin banka/kredi kartları ve mobil bankacılık şifrelerini korkutma, sindirme, darp ve tehdit yöntemiyle, bazılarını içkilerine uyuşturucu ve uyarıcı madde katılarak etkisiz hale getirilerek, bazılarını da kandırarak ele geçiren şebekeyi tespit etti. Yürütülen çalışmalarda, ele geçirilen hesapların şüpheli şahıslara ait birden fazla pos cihazından çekildiği, hesaplardan yüksek meblağda paraların kendi banka hesaplarına transfer edildiği, iş yeri sahibi, yetkilisi ve çalışanı konumunda bulunan şüpheli şahısların söz konusu eylemleri uzun zamandan bu yana gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis ekipleri, Özel Harekat polisinin de desteğiyle il genelinde eğlence mekanları olan 12 iş yeri ve 25 ikamet olmak üzere 37 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, hedef 26 şüpheli şahısın tamamı yakalandı. Şebeke üyelerinin ülke genelinde bir çok vatandaşı dolandırdığı, müştekilerden yaklaşık 1 milyon lira tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve elde edilen paranın şüpheli şahıslar arasında para transferi ve pos çekimi olarak paylaşıldığı tespit edildi.Yapılan çalışmalarda, çete üyelerinin iş yerlerine gelen müşterilerin içeceklerin 'kokusuz aseton' atarak kendilerini sersemlettikleri ve ardından kredi kartlarından binlerce lira çekerek dolandırdıkları belirlendi. Dolandırılan vatandaşların daha sonra kendilerine ulaşarak paralarını geri istediği, şüphelilerin de kendilerini oyaladıkları mesajlaşmalar ortaya çıktı.Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10 şüpheli savcılık kararıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında çete lideri H.A.'nın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı.