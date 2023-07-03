Yıkık binada çıkan yangın korkuttu | Video
Adıyaman’da yıkık halde bulunan bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
01:46
Anadolu Otoyolu'nda iki otomobil çarpıştı: 5'i çocuk 8 yaralı | Video 03.07.2023 | 15:12
01:59
Her şeyden habersiz ölüme böyle yürüdü | Video 03.07.2023 | 14:49
00:21
İzmir'de tarlada çıkan yangın, ormana sıçradı | Video 03.07.2023 | 14:54
01:58
02:10
Kadın kılığına girdi, alacaklısına kezzapla saldırdı | Video 03.07.2023 | 14:20
02:35
01:52
Yıkık binada çıkan yangın korkuttu | Video 03.07.2023 | 14:33
00:44
Kırmızı ışıkta 800 bin liralık vurgun | Video 03.07.2023 | 13:49
04:55
İlçede çıkan kavga büyüdü, olaylara çevik kuvvet müdahale etti | Video 03.07.2023 | 13:24
01:22
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı | Video 03.07.2023 | 13:48
00:44
02:50
00:43
Saros Körfezi'nde yunuslar balıkçı teknesiyle yarıştı | Video 03.07.2023 | 13:30
01:33
Mesajlaşma yüzünden ablasını öldüren zanlıya 20 yıl hapis cezası! | Video 03.07.2023 | 13:31
02:45
Restoranda başlayıp TSYD’ye sıçrayan yangın kontrol altına alındı | Video 03.07.2023 | 13:28
04:55
İlçede çıkan kavga büyüdü, olaylara çevik kuvvet müdahale etti | Video 03.07.2023 | 13:23
02:50
01:24
3 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı | Video 03.07.2023 | 13:19