Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dolu anlar yaşandı 12.10.2021 | 13:47
02:43
03:15
Silahlı kavgada yoldan geçerken vuruldu... 4 gündür yaşam savaşı veriyor 12.10.2021 | 13:33
01:13
Kayalıklarda mahsur kalan 3 ayaklı yaban keçisinin kurtulma azmi kamerada 12.10.2021 | 13:33
03:26
01:19
Taksim’de “Yolu açın” deyince kalçasından vuruldu...O anlar kamerada 12.10.2021 | 12:15
05:59
Milyonlarca liralık araçlar otoparklarda çürüyor 12.10.2021 | 11:57
01:51
Kendini yaralayan arkadaşının ikizini 'kana kan isteriz' diyerek öldürtmüş 12.10.2021 | 11:41
15:50
10:02
04:48
Maganda kurşunuyla eşini kaybetti, 'teksas gibi mermi sıkılıyor' dedi 12.10.2021 | 11:16
01:16
Kaza yapan otomobil mezarlık duvarını yıktı 12.10.2021 | 11:04
01:08
01:06
AVM’de çanta çalan hırsızlar kamerada! 12.10.2021 | 11:05
04:51
15:04
03:29
Ümraniye'de hırsızlık! Biri oyaladı diğeri bileziği çaldı 12.10.2021 | 10:40
00:38
Antalya'da uyuşturucu satıcısı parkta yakalandı! 12.10.2021 | 10:37
00:46
Otomobili kundaklayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı | Video 12.10.2021 | 10:27
00:41
İzmir'de 4 bin 645 litrelik etil alkol ve sahte etiket operasyonu 12.10.2021 | 09:30
KOCAELİ'de, yıkılan bir binanın çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu.
Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı sırasında tedirginlik yaşandı. İş makinesiyle gerçekleştirilen yıkım sırasında, 5 katlı binanın ayakta kalan kısmı bir anda devrilmeye başladı. Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca kıvılcımlar çıkarak patlamalar meydana geldi. Yıkımı izlerken, kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımları görenler panikle etrafa kaçıştı. Bir tel koparken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Binanın devrilmesi ve elektrik tellerinde yaşanan patlamalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.