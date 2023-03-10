Yıkılan binadan dikkat çeken görüntü! Raftaki fincanlar olduğu gibi kaldı | Video
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz yığının arasında yıkılan bir apartmanda asılı kalan kırılmayan fincanlar dikkat çekti.
Bölgede yaşayan depremzede Nazmi Güleç, yaşanan ilginç durum hakkında, "Depremde ben bir kütürtü ve sallantıyla uyandım, yataktan kalkamadım. Karşı apartmanda eşim, kızım ve torunum aynı evde kalıyordu, hepsi vefat etti. Bu deprem çok büyüktü. Bu depremde taş taşın üstünde kalmadı, çok büyük bir depremdi. Bina yıkımları çok ama fincan takımları hiç düşmemiş o sallantıda. Depremde taş taşın üstünde kalmadı ama fincan takımı hiç düşmemiş, öylece duruyor orada" dedi.
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