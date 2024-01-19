Video Yaşam Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video
Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video

Yıkılan boş bina paniğe neden oldu | Video

19.01.2024 | 10:52

Eskişehir’de yaklaşık 70 yıllık olduğu belirlenen bir bina çökerken, içeride hiç kimsenin bulunmaması sebebi ile şans eseri can kaybı yaşanmadı.

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Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi Sütlüce Mahallesi Uluzafer Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı boş bir bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk incelemelerinde yaklaşık 70 yıllık olan binada kimsenin yaşamadığı ve herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirlendi. Ekipler, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla caddeyi geçici olarak trafiğe kapattı. Olay yerine gelen OEDAŞ ve ESGAZ ekipleri tedbir amacıyla binanın elektrik ve doğalgaz bağlantılarını kesti. Altı depo olarak kullanılan 2 katlı binanın neden çöktüğünün belirlenmesi için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

"ÜZERİNDE ÇATLAK FALAN YOKTU"
64 yaşındaki Mustafa Gözen, "Yaklaşık 60-70 yıllık bina. 30 yıl önce üzerine kat çıkıldı. Komşular bana bina yıkıldı diye telefon ettiler, öyle geldim. Bu bina 10 yıldır kullanılmıyordu. Üzerinde çatlak falan yoktu, ama eski bir binaydı. Depo olarak kullanıyorduk, sadece girip çıkıyorduk" dedi.

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