Yıkımı gerçekleştirilen bina iş makinesinin üzerine böyle devrildi! Korkunç anlar kamerada | Video 11.03.2023 | 14:26 Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Adıyaman’da yıkımı yapılan bir bina iş makinesinin üzerine devrildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. İş makineleri binaları yıkarken polisler de güvenlik şeridi çekerek vatandaşların yaklaşmasını engelliyor.Atatürk Bulvarı üzerinde kontrollü bir şekilde yıkımı yapılan bir bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle etrafı toz bulutu kaplarken iş makinesinin ucu enkazın altında kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.