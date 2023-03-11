Yıkımı gerçekleştirilen bina iş makinesinin üzerine böyle devrildi! Korkunç anlar kamerada | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor. Adıyaman’da yıkımı yapılan bir bina iş makinesinin üzerine devrildi.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN BİNA DEVRİLDİ
Atatürk Bulvarı üzerinde kontrollü bir şekilde yıkımı yapılan bir bina, iş makinesinin üzerine devrildi. Devrilmenin etkisiyle etrafı toz bulutu kaplarken iş makinesinin ucu enkazın altında kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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