Video Yaşam Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video
Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Yıktığı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

28.01.2024 | 10:25

Hatay’ın Payas ilçesinde iş makinası operatörü, yıkımını gerçekleştirdiği 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kuruldu. Yaşanan panikse cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Depremin yerle bir ettiği Hatay'da hasarlı binaların yıkımında sona gelindi. Payas ilçesinde bulunan itfaiye amirliği binası da ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında iş makinası, 2 katlı binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan panik anı ve operatörün hızlı manevrasıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkım sonrası iş makinasında maddi hasar oluştu.
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