Video Yaşam Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada | Video
Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada | Video

Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada | Video

21.10.2021 | 17:40

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Konya’da gölette yılanın ayağından yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele ilginç görüntüler oluşturdu.

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