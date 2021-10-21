Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada | Video
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Konya’da gölette yılanın ayağından yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele ilginç görüntüler oluşturdu.