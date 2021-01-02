Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar! Omzuna yorgun mermi isabet etti | Video

İstanbul Maltepe'de yılbaşı gecesi 10 yaşındaki Sıla İ. odasındaki penceresinden havai fişekleri izlediği sırada nereden geldiği belli olmayan yorgun merminin omuzuna isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, yılbaşı gecesi Maltepe'de saat 00.05 sıralarında meydana geldi. 10 yaşındaki Sıla İ. havai fişekleri izlemek için odasındaki pencereye çıktı. Küçük çocuk bir süre sonra sol omuzunda ağrı hissetti. Yardım istediği annesi kızının omuzunu kontrol ettiğinde morluk ve yerde bir mermi çekirdeğini gördü. Küçük Sıla'yı annesi bir akrabasıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine götürdü. Küçük çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri küçük çocuğun omuzuna isabet eden yorgun merminin nereden geldiği tespit etmek için çalışma başlattı.



Çocuğun annesi Merve İ., "Havaya fişek atılınca çocuk merak edip camı açtı. Sesler geldi, korktu. Kızıma camı kapatmasını söyledim. Zaten camı kapatmasıyla kurşunun gelmesi bir oldu. Kızım çığlık atmaya başladı bir anda. Neye uğradığımızı şaşırdık. Kurşunun daha sonra yerde olduğunu fark ettik. Çocuğumun o halini görünce hemen aileme haber verdim. Hastaneye götürdük. Çok şükür kızım yaşıyor, en azından nefes alabiliyor. Daha kötü olabilirdi. Belki başından vurulabilirdi ya da felç kalabilirdi. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum. Bir daha kimsenin canı yanmasın" dedi.



Yorgun mermiyle yaralanan küçük çocuk ise, "Havaya fişek atılıyordu. Bakmak için camı açtım. Hemen sonrasında iki el silah sesi geldi. Silah sesini duyunca irkildim. Korkunca tam camı kapatacakken sonra bir el daha silah sesi duydum. Sonra omzunda bir ağrı hissettim. Yere baktığımda kurşunu gördüm. Sonra zaten omzum şişmeye ve kanamaya başladı. Annem ve akrabalarım beni hastaneye götürdü. Şu anda ise kolumu oynatmadığım sürece canım yanmıyor" diye konuştu.