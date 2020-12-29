Video Yaşam Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli | Video

Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli | Video

Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli | Video
29.12.2020 | 21:00

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Koronavirüs salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış aylarından birini geçiren Bodrum'da, 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 500 bine yaklaştı. Yılbaşı nedeniyle son 24 saatte Bodrum yönüne 3 bin 698 araç giriş yaptı. Kent içindeki trafikte artış gözlenirken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık yaşanıyor.

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