Yılbaşı öncesi Bodrum yaz dönemi gibi hareketli | Video

Koronavirüs salgınıyla birlikte tarihin en kalabalık kış aylarından birini geçiren Bodrum'da, 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 500 bine yaklaştı. Yılbaşı nedeniyle son 24 saatte Bodrum yönüne 3 bin 698 araç giriş yaptı. Kent içindeki trafikte artış gözlenirken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık yaşanıyor.