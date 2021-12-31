Yılbaşı öncesi dev operasyon: 55 kişiden 25’i tutuklandı | Video

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Tekirdağ il genelinde yılbaşı öncesi düzenlenen asayiş operasyonunda yakalanan 55 kişiden 25’i tutuklandı.
Tekirdağ il genelinde asayiş konularıyla ilgili, özellikle Süleymanpaşa ilçesinde yılbaşı tedbirleri kapsamında, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirildi. Drone destekli operasyonda şahısların kaçmasına izin verilmeyerek polis ekipleri tek tek adreslere girdi. Adreslere yapılan aramalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 55 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen 55 kişiden 25'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.