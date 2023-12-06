Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı | Video
Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı. Şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi. Operasyonlarda piyasa değeri 150 milyon lirayı bulan sahte ürün ele geçirildi.
HEDEFLERİNDE TURİZM BÖLGELERİ YER ALIYOR
Çalışmaların devamında ayrıca şahısların, yasadışı yollarla şişelenmiş alkol imal ettikleri ve üzerine sahte bandrol yapıştırdıkları, kendilerini yasal alkollü içki ithalatçısı olarak tanıttıktan sonra turizm bölgelerinde yer alan tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi. Şebekenin organize bir yapı içerisinde, suç işlemek ve menfaat sağlamak maksadıyla örgütlü bir yapıda hareket ettiklerini saptayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Adresleri ve kimlikleri tek tek tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çorum ve Mardin'de 59 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 50 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
PİYASA DEĞERİ 150 MİLYON LİRAYI BULAN SAHTE ÜRÜN
Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 150 milyon lirayı bulan 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe dolu alkollü içki, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 binin üzerinde sahte bandrol ve 255 bin 383 alkol etiketi ile birlikte kapaklama makinesi, 8 su motoru ve 1 adet havalandırma fanı ile sahte içki sevkiyatında kullanılan 10 araç ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Skuter D-100'de otomobilleri solladı; hız kadranı 120 km'yi gösterdi | Video 06.12.2023 | 10:23
05:32
İETT otobüsünde biber gazı sıktı; yolcular fenalaştı | Video 06.12.2023 | 10:05
00:29
Adana’da masaj salonlarında kılıç ve silah ele geçirildi | Video 06.12.2023 | 10:09
01:15
Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü | Video 06.12.2023 | 09:48
00:56
Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşini öldüresiye dövdüler | Video 06.12.2023 | 09:59
00:40
Motosiklet, otomobile ok gibi saplandı | Video 06.12.2023 | 09:49
03:51
Saniyeler içerisinde kuyumcuyu soymuştu, 24 saat geçmeden yakalandı | Video 06.12.2023 | 09:49
00:47
Palmiye ağacında mahsur kalan kedi böyle kurtarıldı | Video 06.12.2023 | 09:48
02:41
03:04
Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi | Video 06.12.2023 | 09:09
01:07
Şarampole uçan otomobil takla attı: 3 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
01:01
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı | Video 06.12.2023 | 09:00
06:09
Sağlık çalışanı çift motosiklet ambulansla hayat kurtarıyor | Video 06.12.2023 | 08:57
01:04
Hafif ticari araç bariyere ok gibi saplandı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
00:59
Siverek’te otomobil ile tır çarpıştı: 4’ü çocuk 9 yaralı | Video 06.12.2023 | 09:00
01:01
İzmir’de 41 düzensiz göçmen yakalandı | Video 06.12.2023 | 08:57
27:54
00:30
DKMP’nin fotokapanlarına vaşak yakalandı 05.12.2023 | 18:37
02:27
Voleybol turnuvasında saha karıştı, iki grup birbirine girdi 05.12.2023 | 18:37
07:00
9 katlı Güneş Apartmanı saniyeler içerisinde yıkıldı 05.12.2023 | 17:42