Video Yaşam Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı | Video
Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı | Video

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde 150 milyon liralık sahte içki operasyonu: 50 gözaltı | Video

06.12.2023 | 09:22

Yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol imalathanelerine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, 50 şüpheli yakalandı. Şebekenin, sahte içkileri turizm bölgelerinde yer alan tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi. Operasyonlarda piyasa değeri 150 milyon lirayı bulan sahte ürün ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün dün düzenlediği operasyonda 50 kişi için gözaltı kararı verildi. Soruşturma, kolluk kuvvetlerinin 10 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından başlatıldı. Şebekenin üyelerinin, kimya ve dezenfektan alanında firma sahipleri olduğu belirlendi. Bu firmalar aracılığıyla temin ettikleri etil alkolleri, kendi alkollü içkisini yapmak isteyen ve sahte alkol imal etmek için yüklü miktarda alkol kaçakçılığı yapan şahıslara "Yüzey Temizleyici" ve "İçilmez" ibareler yazılı etiketler yapıştıran şebekenin ardından bunları kargo ve nakliye firmaları yoluyla satışını gerçekleştirdikleri anlaşıldı. Şüphelilerin, karşı taraftaki alıcı şahıslara da sosyal medya programları üzerinden bu durumun iletildiği tespit edildi.

HEDEFLERİNDE TURİZM BÖLGELERİ YER ALIYOR
Çalışmaların devamında ayrıca şahısların, yasadışı yollarla şişelenmiş alkol imal ettikleri ve üzerine sahte bandrol yapıştırdıkları, kendilerini yasal alkollü içki ithalatçısı olarak tanıttıktan sonra turizm bölgelerinde yer alan tesislere göndermek amacında oldukları belirlendi. Şebekenin organize bir yapı içerisinde, suç işlemek ve menfaat sağlamak maksadıyla örgütlü bir yapıda hareket ettiklerini saptayan polis, operasyon için düğmeye bastı. Adresleri ve kimlikleri tek tek tespit edilen şüphelilerin yakalanması için dün İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Çorum ve Mardin'de 59 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 50 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

PİYASA DEĞERİ 150 MİLYON LİRAYI BULAN SAHTE ÜRÜN
Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 150 milyon lirayı bulan 51 ton 427 litre etil alkol ve 370 litre alkol aroması, 44 bin 773 şişe dolu alkollü içki, 21 bin 375 boş içki şişesi, 18 bin 600 içki şişesi kapağı, 10 binin üzerinde sahte bandrol ve 255 bin 383 alkol etiketi ile birlikte kapaklama makinesi, 8 su motoru ve 1 adet havalandırma fanı ile sahte içki sevkiyatında kullanılan 10 araç ve muhtelif malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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