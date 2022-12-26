Video Yaşam Yılbaşı öncesi sahte içkiler çelik kasadan çıktı: 306 litre sahte içki ele geçirildi | Video
Yılbaşı öncesi sahte içkiler çelik kasadan çıktı: 306 litre sahte içki ele geçirildi | Video

Yılbaşı öncesi sahte içkiler çelik kasadan çıktı: 306 litre sahte içki ele geçirildi | Video

26.12.2022 | 10:25

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Aksaray’da yılbaşı öncesi jandarma ekiplerinin düzenlediği sahte içki operasyonunda, çelik para kasasında ve plastik bidonların içinde 306 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Yılbaşı öncesi yaşanan sahte içki ölümlerinin önüne geçilmesi amacıyla kentte titiz bir çalışma yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve satışının peşine düştü. Kent genelinde ilçe, belde ve köylerde geniş çaplı denetim ve araştırmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde 3 şahsın sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine harekete geçen jandarma KOM ekipleri köyde bir ikameti takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak ürütülen takipte yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda İ.A. (52), H.Ş. (62) ve S.K. (62) isimli 3 şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda çelik para kasasında ve plastik bidonlar içerisinde 306 litre kaçak/sahte içki, 22 adet kaçak/bandrolsüz sigara, 1 adet ruhsatsız havalı tüfek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet av tüfeğine ait kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

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